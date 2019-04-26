Ким Чен Ын завершил свой визит во Владивосток

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию в пятницу, 26 апреля, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. На площадке перед железнодорожным вокзалом Владивостока его проводили Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

Накануне глава КНДР встретился с Президентом России Владимиром Путиным, а в день отъезда вместе с участниками российской делегации возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ». Точно так же почти 20 лет назад память советских героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтил отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир.

Еще одним историческим местом, где по стопам своего отца побывал глава иностранного государства, стал русский ресторан, где установлена памятная табличка о визите Ким Чен Ира. Гостя так же угостили блюдами национальной русской кухни.

Как отметил Олег Кожемяко, руководителей КНДР – Ким Чен Ира и Ким Чен Ына – отличают радушие, гостеприимство, дружелюбное отношение к самому ближайшему соседу – России и в частности к Приморью. Ким Чен Ир три раза посещал Россию через Приморский край.





«Сегодня на приеме в честь Ким Чен Ына исполнялись песни “Катюша”, “Вечер на рейде”, “Миллион алых роз”, которые гости прекрасно знают и поют. По пути я показал лидеру КНДР ресторан, который открывал его дедушка – Ким Ир Сен. Ким Чен Ын пообещал там побывать во время следующего приезда во Владивосток. Наш город произвел на него хорошее впечатление, он отметил, что всегда будет рад сюда возвращаться», – подчеркнул Губернатор Приморья.

Отмечено, что состоялись и переговоры с российским бизнесом. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества – туризм и культурные обмены. Кроме того, совместно с Минвостокразвития будет продолжена работа по реализации проекта строительства моста через реку Туманган.

В 15.00 бронепоезд с главой КНДР и членами делегации вышел из Владивостока и направился в сторону границы с КНДР. На площадке перед железнодорожным вокзалом лидера проводили члены российской делегации, в том числе Олег Кожемяко. Почетный караул исполнил гимны Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации.Напомним, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с Президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран состоялись в четверг, 25 апреля, во Владивостоке и были посвящены состоянию и перспективам межгосударственных отношений. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что стороны остались довольны состоявшимся разговором.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.