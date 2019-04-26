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Ким Чен Ын подарил президенту России корейский меч с намеком
Северная Корея поддерживает своего соседа как может
Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) КИМ Чен Ын во время встречи на острове Русском подарил президенту России Владимиру ПУТИНУ корейский меч.
«Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи - они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас», - сказал Ким Чен Ын, вручая подарок.
«Спасибо большое», - поблагодарил Владимир Путин.
Он также заявил, что РФ выступает за полную денуклеаризацию КНДР и против распространения ОМУ (оружие массового поражения).
«Конечно, что такое денуклеаризация? Это, в известной степени, разоружение Северной Кореи. Разумеется, – и я все время об этом говорил, могу ещё раз подтвердить, об этом говорит и северокорейская сторона, – Корейской Народно-Демократической Республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. Но какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых? Можно подумать, и, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права. Поэтому ничего другого мы здесь не придумаем. Насколько будут эти гарантии существенными, насколько они будут отвечать интересам Корейской Народно-Демократической Республики – сейчас об этом рано говорить, но нужно сделать первые шаги к повышению доверия. И мне кажется, что в целом в конечном итоге это возможно», - сказал российский лидер журналистам после встречи с Ким Чен Ыном.
Уже в четверг вечером российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом для участия во втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». В рамках визита Путин проведет на полях форума переговоры с председателем КНР СИ Цзиньпином, встретится с президентами Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ, Сербии Александром ВУЧИЧЕМ, Кипра Никосом АНАСТАСИОДИСОМ.
Российский президент будет находиться с рабочим визитом в КНР 26-27 апреля. Сегодня в Национальном конгресс-центре Путин и Си Цзиньпин выступят на церемонии открытия форума, а вечером того же дня российский лидер и главы других делегаций примут участие в организуемом в Доме народных собраний торжественном приеме от имени председателя КНР и его супруги. В субботу предусмотрено проведение трех рабочих заседаний, два из которых пройдут в формате «круглых столов». В работе одного из круглых столов примет участие президент России.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото kremlin.ru.
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