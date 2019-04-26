www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.68 р. 100 JPY: 57.81 р.
EUR: 72.11 р. 10 CNY: 95.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
АТР
Распечатать

Ким Чен Ын подарил президенту России корейский меч с намеком

26 Апреля 2019, 08:57 | Владивосток

Северная Корея поддерживает своего соседа как может

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) КИМ Чен Ын во время встречи на острове Русском подарил президенту России Владимиру ПУТИНУ корейский меч.

«Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи - они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас», - сказал Ким Чен Ын, вручая подарок.

«Спасибо большое», - поблагодарил Владимир Путин.

Он также заявил, что РФ выступает за полную денуклеаризацию КНДР и против распространения ОМУ (оружие массового поражения).

«Конечно, что такое денуклеаризация? Это, в известной степени, разоружение Северной Кореи. Разумеется, – и я все время об этом говорил, могу ещё раз подтвердить, об этом говорит и северокорейская сторона, – Корейской Народно-Демократической Республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. Но какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых? Можно подумать, и, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права. Поэтому ничего другого мы здесь не придумаем. Насколько будут эти гарантии существенными, насколько они будут отвечать интересам Корейской Народно-Демократической Республики – сейчас об этом рано говорить, но нужно сделать первые шаги к повышению доверия. И мне кажется, что в целом в конечном итоге это возможно», - сказал российский лидер журналистам после встречи с Ким Чен Ыном.

Уже в четверг вечером российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом для участия во втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». В рамках визита Путин проведет на полях форума переговоры с председателем КНР СИ Цзиньпином, встретится с президентами Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ, Сербии Александром ВУЧИЧЕМ, Кипра Никосом АНАСТАСИОДИСОМ.

Российский президент будет находиться с рабочим визитом в КНР 26-27 апреля. Сегодня в Национальном конгресс-центре Путин и Си Цзиньпин выступят на церемонии открытия форума, а вечером того же дня российский лидер и главы других делегаций примут участие в организуемом в Доме народных собраний торжественном приеме от имени председателя КНР и его супруги. В субботу предусмотрено проведение трех рабочих заседаний, два из которых пройдут в формате «круглых столов». В работе одного из круглых столов примет участие президент России.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото kremlin.ru.

Автор: Олег Клименко
Теги: ким чен ын  владивосток  международное сотрудничество  КНДР  Владимир Путин  Корейский полуостров  остров русский 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru