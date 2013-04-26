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Студенты Владивостока приняли участие в крупнейшей конференции по формату модели ООН в России
Семь студентов представили Дальневосточный федеральный университет на XIV ежегодной Московской Международной Модели ООН. В этом году в конференции приняли участие порядка 600 человек, треть из которых приехали из других стран. Отправить делегацию ДВФУ на крупнейшее событие «Модели ООН» в России удалось благодаря Программе развития деятельности студенческих объединений Федерального университета.
В состав команды ДВФУ вошли Ольга Кузьмина, Ольга Катина, Ксения Шевцова, Надежда Русланова, Роман Снегуров, Иван Ижко и Екатерина Харчишина. Первый этап отбора ребята прошли в университете еще в феврале, после чего активно готовились к конференции под руководством опытного члена «Модели ООН на Дальнем Востоке» Сергея Горбенко.
В течение недели участники московской конференции дебатировали на темы, обсуждаемые реальной Организацией Объединенных Наций, в пяти разных комитетах на трех языках: русском, английском и французском.
Кроме официальной части и дебатов студентов ждала насыщенная образовательная и культурная программа: лекции по специфике работы ООН от представителей дипломатического корпуса, экскурсии по достопримечательностям столицы, балл и неофициальная встреча с секретариатом конференции, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Отбор делегатов на уровне университета и подготовка к Московской Международной Модели ООН проводились совместно с некоммерческим партнерством «Модель ООН на Дальнем Востоке». В дальнейшем конкурсный отбор и участие команды ДВФУ на московской конференции планируется сделать ежегодным.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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