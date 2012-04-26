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Когда состоятся выборы в Думу Владивостока?

26 Апреля 2012, 17:16 | Владивосток

Назначить дату выборов депутатов Думы четвертого созыва Владивостокского городского округа народные избранники должны до 26 июля. Пока идут консультации - проводить выборы осенью этого года или весной следующего.

По словам заместителя председателя городской избирательной комиссии Юлии ЧИЧАЕВОЙ, жители Владивостока начали интересоваться предстоящими выборами, в комиссию обращаются горожане, готовые баллотироваться в муниципальный парламент.

Между тем члены Народного фронта не спешат выдвигать свои кандидатуры именно потому, что официальная дата проведения голосования остается неизвестной, сообщает Primamedia. Но как только ее объявят, политическое объединение на базе партии «Единая Россия» начнет процедуру праймериз - сообщила координатор Общероссийского народного фронта в Приморском крае Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.

- Пока что заявлений от желающих принять участие в выборах не поступало, - сказала она.

Кстати, участник фронта - Совет ветеранов Владивостока не планирует выдвигать кандидатов из своих рядов на выборы в думу города. Об этом сообщил председатель Владивостокского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Яков КАН.

- У нас и так при думе есть свой постоянный представитель, который участвует в принятии важных решений, - это мой заместитель. Кроме того, я лично являюсь советником председателя думы по ветеранским делам. А насчет поддержки какого-либо кандидата, будем думать по мере того, как узнаем, кто планирует баллотироваться, - сказал Яков Кан.

По мнению политологов, оппозиция будет стараться «оседлать» протестный электорат. А для команды главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА избирательная кампания 2012 года станет проверкой. Ведь через год во Владивостоке опять будут выборы – на этот раз главы города.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
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