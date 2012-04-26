Госкорпорацию развития Сибири и Дальнего Востока может возглавить Борис Грызлов

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Как уже сообщал «ЗР», Министерство экономического развития разработало законопроект "О развитии Сибири и Дальнего Востока". Для развития восточных регионов министерство предлагает создать специальную структуру в форме автономной некоммерческой организации, а также предоставить жителям льготы.

Госкорпорацию развития Сибири и Дальнего Востока может возглавить бывший министр внутренних дел, бывший председатель Государственной думы, председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Как пишет газета "Ведомости", предложение стать гендиректором госкорпорации Грызлову сделано, предварительное согласие получено, рассказали изданию несколько источников. Близкий к Грызлову заместитель секретаря президиума генсовета "Единой России" Юрий Шувалов сказал, что у него нет пока такой информации. С самим Борисом Грызловым газете связаться не удалось.

Меж тем Грызлов, если получит эту работу, вернется на родину: он родился во Владивостоке, здесь же служил военным летчиком его отец, после переведенный в Ленинград.

Напомним, что для развития восточных регионов министерство предлагает создать специальную структуру в форме автономной некоммерческой организации (АНО). Ей предстоит реализовывать инфраструктурные проекты, которые впоследствии будут полностью или частично продавать бизнесу. Организация будет отчитываться перед Минюстом, на нее также будет распространяться законодательство о банкротстве.

АНО будет привлекать в инфраструктурные проекты и частные, и государственные средства. Одно из предложений Минэкономразвития - передавать организации доходы Фонда национального благосостояния в течение десяти лет. Оценок предполагаемых расходов АНО пока нет. Корпорация будет освобождена от налога на прибыль, на добычу полезных ископаемых и водного налога в течение десяти лет после своего создания. В центральных СМИ также сообщалось, что «столица» АНО будет размещена во Владивостоке, что, дескать, будет объявлено мировой экономической общественности в сентябре на саммите АТЭС.

Идею создать специальную корпорацию для развития Сибири и Дальнего Востока глава МЧС Сергей Шойгу высказал в конце января. В феврале 2012 года первый-вице премьер Игорь Шувалов заявил, что развитием Дальнего Востока может заняться институт или корпорация, подобная ВЭБу. Идею поддержал премьер-министр России Владимир Путин. Однако Шойгу не так давно стал губернатором Московской области, и место главы дальневосточной мегакорпорации «опустело».

Место руководителя вышеуказанной АНО прочили первому вице-премьеру Правительства Игорю Шувалову. Назначение предполагалось обосновать тем, что Шувалов хорошо знает регион, а уж Приморье он в ноябре прошлого года, когда шла предвыборная борьба за места в Госдуме, буквально изъездил вдоль и поперек. Кроме того, Игорь Шувалов в разговоре с приморскими журналистами, как-то заметил, что не прочь бы поработать в большом бизнесе.

Однако злые языки, естественно, кинулись излагать свою версию. Так, сообщается, что, назначение во Владивосток для Шувалова будет ни чем иным, как почетной ссылкой. В качестве аргумента приводится скандал, озвученный британской Financial Times и американской The Wall Street Journal, которые сообщили, что первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и его семья заработали 80-100 млн долларов на сделках с акциями «Газпрома».

По этим данным, когда правительство готовило реформу по либерализации торговли ценными бумагами газового монополиста в середине 2004 года, офшорный холдинг, зарегистрированный на жену Шувалова, приобрел эти акции за 17,7 млн долларов. В результате реформы рыночные котировки акций «Газпрома» резко выросли. Соответственно выросло и благосостояние семьи Шуваловых. Дело для России вполне житейской, но скандал озвучили весьма влиятельные западные СМИ, а это уже не привычные внутренние разборки, на которые можно не обращать внимания.

Поэтому делались выводы, что, скорее всего, Шувалов под благим предлогом уйдет из правительства, переедет во Владивосток и возглавит придуманную Сергеем Шойгу корпорацию по развитию Сибири и Дальнего Востока.

Как бы то ни было, нашему региону деятели масштаба Грызлова или Шувалова явно не помешают. Глядишь, и другие видные россияне уровня на Дальний Восток потянутся жить. Со всеми вытекающими…

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".