Куда придет Владивосток, следуя стратегическому плану развития?

Сегодня, 26 апреля, в актовом зале мэрии пройдут общественные слушания по «Стратегии и стратегическому плану Владивостока до 2020 года». Документ разработан несколько лет назад по заказу предыдущей администрации «Леонтьевским центром» с привлечением ряда местных экспертов. Судя по всему, нынешней администрации проект понравился, и она его приняла: мэр озвучивал ее на Тихоокеанском экономическом конгрессе и перед многочисленными иностранными делегациями.

Осталась небольшая формальность – соблюсти процедуру принятия базового документа: Дума Владивостока указанную стратегию еще только собирается утвердить, а для этого нужны общественные слушания. «Проект» опубликован в газете «Утро России» (№39 от 09.04.11), и, ознакомившись с ним, некоторые дотошные эксперты решили поделиться с «ЗР» своим мнением.

- В стратегии приводятся инерционный, реалистичный и оптимистичный сценарии развития города, но нет ясного изложения предпосылок для каждого из них. Многие утверждения носят декларативный характер и не имеют под собой реальных оснований, - считает зам. директора ОАО «ДНИИМФ» Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Некоторые пассажи до боли напоминают давние стратегии, когда Владивосток только мечтал о роли центра международных коммуникаций России в АТР, которая сейчас отведена ему подпрограммой ФЦП. Иначе откуда в свежей стратегии (в инерционном сценарии) фрагмент о «возвращении городу к 2020 году функции военно-морской базы на Дальнем Востоке»?

- Наращивать оборонный потенциал Владивостока и одновременно делать его центром гостеприимства и коммуникаций – это же бессмысленно! Современная военно-морская база предназначена для отстоя и снабжения всем необходимым боевых кораблей. Для этого в Приморье есть другие места. Поэтому нереально рассчитывать, что военное судостроение и судоремонт станут основой экономики города, - отметил Евгений Новосельцев.

Очень пессимистично, по его мнению, выглядит реалистичный сценарий. Почему вдруг будет сокращаться роль транспортных предприятий (портов), если в этом же сценарии утверждается, что экономика и товаропотоки будут расти, а порт Владивосток планирует увеличить контейнерную мощность до 800 тыс. TEU?

«ДВЖД пока не планирует вкладывать в развитие транспортного узла серьёзные деньги, поскольку нет понимания, как развивать в городе железную дорогу». Но нет ни слова о перспективах скоростных железных дорог. Не ясно, почему будут «отсутствовать необходимая координация и концентрация в рамках транспортно-логистических комплексов» и почему «транспортный комплекс не станет точкой роста экономики»?

В чем должна заключаться стратегия (активная политика) администрации по «сбережению населения»? Почему на рынке труда в среднесрочной перспективе наиболее востребованы будут инженерно-технические специальности, и только потом – рабочие руки?

Рассматривая плюсы и минусы реалистичного сценария, авторы утверждают, что рост экономики будет иметь «односторонний промышленный характер» и зависеть от результатов работы нескольких крупных предприятий. Какие для этого есть основания сегодня? И в то же время промышленности не отводится ведущая роль в налоговой базе.

Еще больше вопросов вызывает оптимистичный сценарий. Один из подразделов называется «Освоение ресурсов Владивостокской городской агломерации и шельфа». О чем идет речь? Или авторы забыли отредактировать «болванку» по другой территории?

- Наш город не был в числе мировых лидеров транспортной логистики, и утверждать, что «он туда должен вернуться», - дилетантство, - считает Евгений Новосельцев. - Опережающее развитие инфраструктуры у нас пока остаётся благим пожеланием.

Эффективная специализация районов Владивостока вызывает одни вопросы. Создать новый деловой центр в застроенной долине Первой речки будет явно проблематично, считает эксперт. Прочем, как и зону памятников архитектуры и туризма (по причине их отсутствия) в районе… Луговой, Фадеева и Борисенко! А уж решение создать зону нового поселения… на Морском кладбище смогут оценить только любители черного юмора.

Количество фактических неточностей заставляет усомниться в квалификации авторов. По мнению эксперта, восемь главных целей, достижение которых и есть стратегия Владивостока, выглядят сомнительно.

- Авторы не понимают, что более половины бюджета города предлагается формировать за счет гостеприимства. Выглядит разумно, но тогда нужно говорить о стратегии развития туризма? Очевидно, что городу придется исполнять возложенные на него федеральным центром задачи, и это будет финансироваться в рамках ФЦП или прямым субсидированием. Но все же администрации города нужна реальная стратегия, а действительность такова, что сегодня в ее распоряжении менее 4% городской территории и крайне ограниченный городской бюджет. Большинство предложенных мероприятий находится вне компетенции администрации и думы и носит декларативный характер.