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Кто во Владивостоке сказал: «Крысы должны уйти»?

26 Апреля 2011, 23:20 | Владивосток

На центральной площади Владивостока 23 апреля оппозиционеры вновь резко выступили против политики «Единой России» под слоганом «Крысы должны уйти». Лозунг стал причиной острой перепалки его автора с представителями администрации Приморского края и может привести к судебному разбирательству.

Мокрый снег по щиколотку. Противная морось. Пробирающий до костей влажный ветер. Под мрачным не по сезону небом собрались, видимо, лишь самые стойкие оппозиционеры. Организаторы заявили участие 5 тыс. человек, но сами же насчитали около двухсот. Корреспонденту «ЗР» удалось увидеть чуть более полусотни участников.

Полицейских было достаточно много – как в форме, так и в гражданской одежде. Но они, пожалуй, за исключением видеооператора, встали чуть поодаль, примерно на середине площади Борцам за власть Советов. Причем только этот участок оказался очищен от снега. Территорию поближе к памятнику снегоочистительная техника почему-то не захватила. Так что участники митинга стояли в холодной жиже.

Организаторы готовились к худшему и готовы были предложить людям разойтись. Но затем укрыли от мороси аудиоаппаратуру и пусть с опозданием, но все-таки начали митинг.

- Единороссам мы все должны объявить бойкот! Мужики должны отказаться даже выпивать с ними вместе. А женщины пусть им…! – призвал собравшихся один из организаторов Артем САМСОНОВ и, обозвав оппонентов «амбарными крысами», призвал их уйти.

Участники митинга попытались вместе скандировать новый лозунг оппозиции, который уже стал причиной скандала. Впервые он появился на баннере с призывом прийти на митинг.

Вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ на своей страничке в «Твиттере» написал: - А не боитесь, что бравые молодогвардейцы найдут заказчика баннера с крысой и ввалят малость для ума?» (Запись приведена в оригинальном виде, – Прим. «ЗР).

Полицейские уже приезжали к Артему Самсонову и предложили написать объяснительную по поводу размещенного им баннера.

- Причину такого внимания они объяснили тем, что к ним поступил анонимный звонок, и человек попросил проверить, кому принадлежит баннер. А что на этом баннере изображено, они не знают. Объяснения я давать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. При них сразу позвонил в милицию и попытался также анонимно оставить заявление с просьбой проверить, кому принадлежит баннер, висящий напротив дома по адресу Новоивановская, 4. Однако у меня анонимное заявление принять отказались, предложив звонить по телефону доверия, - сообщил Артем Самсонов.

Участники митинга выступили не только против политики «Единой России». Они держали плакаты: «Не доводите до греха, снижайте цены в ЖКХ»; «За коррупцию - не штрафы, а смертную казнь»; «Рыба гниет с головы»; «За бесплатное образование» и другие.

Автор: Олег Жунусов
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