Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России

Экс-мэр Владивостока: «За неделю до выборов телевизор работал до 24 часов…»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который ныне находится в одном из московских СИЗО на своих страницах в соцсетях рассказал, как он выбирал президента России.

«Не хотел писать на тему как я провёл 18 марта. Но одним своим наблюдением решил поделиться с вами. Как я узнал из газет, 18 марта в нашем СИЗО прошло достойно: одни из первых в столице проголосовали со 100 % явкой.

Мне выпала честь первому опустить бюллетень в прозрачную и абсолютно пустую урну: нашу камеру вывели для голосования первыми. Я и мои товарищи по камере исполнили свой гражданский долг и проголосовали. Но сказать хочу не об этом.

В СИЗО есть свой режим, которому всё подчинено. К примеру, телевизор (электричество) выключают в 22:45, а включают в 6:45. Если в телепрограмме есть интересная передача или фильм, мы обращаемся к дежурному помощнику начальника СИЗО (ДПНС) с просьбой разрешить посмотреть телевизор до 24 часов. ДПНС принимает решение на свое усмотрение - иногда разрешает, а иногда нет. Но за неделю до выборов телевизор без просьб ежедневно работал до 24 часов. А после - как обычно до 22:45. И вот, мы решили попросить ДПНС разрешить нам продлить вечерний просмотр телевизора до 24 часов. На что получили ответ: «Выборы закончились.» И не разрешил. Вот так:)».