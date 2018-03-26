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Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
Экс-мэр Владивостока: «За неделю до выборов телевизор работал до 24 часов…»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который ныне находится в одном из московских СИЗО на своих страницах в соцсетях рассказал, как он выбирал президента России.
«Не хотел писать на тему как я провёл 18 марта. Но одним своим наблюдением решил поделиться с вами. Как я узнал из газет, 18 марта в нашем СИЗО прошло достойно: одни из первых в столице проголосовали со 100 % явкой.
Мне выпала честь первому опустить бюллетень в прозрачную и абсолютно пустую урну: нашу камеру вывели для голосования первыми. Я и мои товарищи по камере исполнили свой гражданский долг и проголосовали. Но сказать хочу не об этом.
В СИЗО есть свой режим, которому всё подчинено. К примеру, телевизор (электричество) выключают в 22:45, а включают в 6:45. Если в телепрограмме есть интересная передача или фильм, мы обращаемся к дежурному помощнику начальника СИЗО (ДПНС) с просьбой разрешить посмотреть телевизор до 24 часов. ДПНС принимает решение на свое усмотрение - иногда разрешает, а иногда нет. Но за неделю до выборов телевизор без просьб ежедневно работал до 24 часов. А после - как обычно до 22:45. И вот, мы решили попросить ДПНС разрешить нам продлить вечерний просмотр телевизора до 24 часов. На что получили ответ: «Выборы закончились.» И не разрешил. Вот так:)».
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