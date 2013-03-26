Власти Приморья готовят для инвесторов льготы по налогу на прибыль

"Я сегодня подпишу соответствующий законопроект, касающийся налоговых инициатив. Внесу его на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края. Это законопроект по "гринфилдам", или говоря простым языком новых производств с нуля "в чистом поле"- сказал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время "Большой встречи с губернатором" 26 марта.

По его словам, льготы будут касаться инвестиций от 150 млн рублей и выше. "Будут включать в себя два периода. Первые 5 лет - ставка налоговая "ноль", я говорю о налоге на прибыль. Следующие 5 лет - 5%. По налогу на имущество - первые 5 лет "ноль", вторые 5 лет - 0,5%. Таким образом мы существенно улучшаем условия работы инвесторов", - пояснил губернатор.

Он напомнил, что сегодня ставка налога на прибыль составляет 20%, в том числе 18% - региональная, 2% - федеральная.

Среди приоритетных проектов, которые будет поддерживать краевая власть, - прежде всего обрабатывающие производства и туризм.

"Что касается обрабатывающих и машиностроительных производств, то мы имеем в виду, конечно, высокотехнологичные производства. С высокой производительностью труда", - сказал губернатор.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что правительство РФ обсуждает законопроект о льготах по налогу на прибыль для инвестпроектов на Дальнем Востоке.

По его словам, для крупных инвестпроектов ставка налога на прибыль может быть снижена до нуля в течение 5 лет, а потом до 10% в течение пяти последующих лет.

"Правительством прорабатывается законопроект, по которому для крупных инвестпроектов, так называемых "гринфилдов", по решению региональных властей ставка налога на прибыль должна быть снижена до нуля в течение первых пяти лет, а в течение последующих пяти лет составить 10% вместо стандартных 20", - сказал Дмитрий Медведев, выступая на съезде РСПП 22 марта.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.