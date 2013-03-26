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Власти Приморья готовят для инвесторов льготы по налогу на прибыль

26 Марта 2013, 17:04 | Владивосток

"Я сегодня подпишу соответствующий законопроект, касающийся налоговых инициатив. Внесу его на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края. Это законопроект по "гринфилдам", или говоря простым языком новых производств с нуля "в чистом поле"- сказал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время "Большой встречи с губернатором" 26 марта.

По его словам, льготы будут касаться инвестиций от 150 млн рублей и выше. "Будут включать в себя два периода. Первые 5 лет - ставка налоговая "ноль", я говорю о налоге на прибыль. Следующие 5 лет - 5%. По налогу на имущество - первые 5 лет "ноль", вторые 5 лет - 0,5%. Таким образом мы существенно улучшаем условия работы инвесторов", - пояснил губернатор.

Он напомнил, что сегодня ставка налога на прибыль составляет 20%, в том числе 18% - региональная, 2% - федеральная.

Среди приоритетных проектов, которые будет поддерживать краевая власть, - прежде всего обрабатывающие производства и туризм.

"Что касается обрабатывающих и машиностроительных производств, то мы имеем в виду, конечно, высокотехнологичные производства. С высокой производительностью труда", - сказал губернатор.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что правительство РФ обсуждает законопроект о льготах по налогу на прибыль для инвестпроектов на Дальнем Востоке.

По его словам, для крупных инвестпроектов ставка налога на прибыль может быть снижена до нуля в течение 5 лет, а потом до 10% в течение пяти последующих лет.

"Правительством прорабатывается законопроект, по которому для крупных инвестпроектов, так называемых "гринфилдов", по решению региональных властей ставка налога на прибыль должна быть снижена до нуля в течение первых пяти лет, а в течение последующих пяти лет составить 10% вместо стандартных 20", - сказал Дмитрий Медведев, выступая на съезде РСПП 22 марта.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: инвестиции  налоги  миклушевский 






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