Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти Приморья готовят для инвесторов льготы по налогу на прибыль
"Я сегодня подпишу соответствующий законопроект, касающийся налоговых инициатив. Внесу его на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края. Это законопроект по "гринфилдам", или говоря простым языком новых производств с нуля "в чистом поле"- сказал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время "Большой встречи с губернатором" 26 марта.
По его словам, льготы будут касаться инвестиций от 150 млн рублей и выше. "Будут включать в себя два периода. Первые 5 лет - ставка налоговая "ноль", я говорю о налоге на прибыль. Следующие 5 лет - 5%. По налогу на имущество - первые 5 лет "ноль", вторые 5 лет - 0,5%. Таким образом мы существенно улучшаем условия работы инвесторов", - пояснил губернатор.
Он напомнил, что сегодня ставка налога на прибыль составляет 20%, в том числе 18% - региональная, 2% - федеральная.
Среди приоритетных проектов, которые будет поддерживать краевая власть, - прежде всего обрабатывающие производства и туризм.
"Что касается обрабатывающих и машиностроительных производств, то мы имеем в виду, конечно, высокотехнологичные производства. С высокой производительностью труда", - сказал губернатор.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что правительство РФ обсуждает законопроект о льготах по налогу на прибыль для инвестпроектов на Дальнем Востоке.
По его словам, для крупных инвестпроектов ставка налога на прибыль может быть снижена до нуля в течение 5 лет, а потом до 10% в течение пяти последующих лет.
"Правительством прорабатывается законопроект, по которому для крупных инвестпроектов, так называемых "гринфилдов", по решению региональных властей ставка налога на прибыль должна быть снижена до нуля в течение первых пяти лет, а в течение последующих пяти лет составить 10% вместо стандартных 20", - сказал Дмитрий Медведев, выступая на съезде РСПП 22 марта.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз