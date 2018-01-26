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Новый мэр Владивостока собирается основательно перетрясти наследие своего предшественника

26 Января 2018, 17:16 | Владивосток

Виталий Веркеенко считает, что в идеале МУПы должны приносить доход в городской бюджет, а не генерировать убытки

Созданные во Владивостоке МУПы должны быть эффективными, а не генерировать убытки, считает глава краевой столицы Виталий ВЕРКЕЕНКО. О необходимости проанализировать работу муниципальных предприятий Владивостока градоначальник заявил, отвечая на вопрос деловой газеты «Золотой Рог» о дальнейшей судьбе МУП «ВПОПАТ №1».

- Я понимаю принятое в свое время решение Игоря Сергеевича (Пушкарева. – Прим. ред.) создать МУП. Потому как на рынке были коммерческие перевозчики, которые не были заинтересованы в качестве обслуживания, а в получении выгоды. И на любое давление они имели возможность отвечать шантажом, не выходя на линию. Это рождало социальную напряженность. Поэтому город был вынужден залезть в долги и создать собственное предприятие, - высказал точку зрения Виталий Веркеенко. 

В то же время, как следует из ответа главы Владивостока, Виталий ВЕРКЕЕНКО намерен тщательно проанализировать эффективность работы всех муниципальных предприятий, которые «за 10 лет принесли чистый убыток в 5 млрд рублей». Глава города привел в пример нашумевшую историю с поломкой двигателей муниципальных автобусов «Ман» из-за некачественного топлива, из-за которой десяткам автобусов встали на капитальный ремонт. По словам Веркеенко, сегодня муниципальные автобусы составляют только 10% от всех, что курсируют по дорогам Владивостока, а коммерческие перевозчики не всегда исполняют взятые на себя обязательства.   

- Я глубоко вникну в этот вопрос и приму решение о том, каким образом дальше работать и с маршрутами, и с коммерческими перевозчиками, и с управлением МУПом. Допускаю, что МУП продолжит свою работу, но более эффективно, - отметил Виталий Веркеенко. – В идеале муниципальные предприятия должны приносить доход в бюджет города. Либо их работа должна снимать социальную напряженность в условиях, когда не могут работать коммерческие перевозчики.      

Добавим, что на минувшей неделе Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил в силе судебные акты, признающие верным предписание управления ФАС по Приморскому краю об изменении порядка распределения автобусных маршрутов во Владивостоке между перевозчиками. Если решение суда не будет обжаловано, в перспективе Владивосток может ждать серьезное изменение «правил игры» на рынке автобусных перевозок, после которого муниципальному автопредприятию придется работать на общих основаниях.

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Пушкарев  транспорт  автобус  дорога  Веркеенко  муп  ман 






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Комментарии

  • Елена 17:50, 26.01.2018#

    Так муниципальные автобусы и снимают социальную напряжённость. Особенно в районе Чуркин. После 8 часов автобусов со 2 речки нет. Коммерческие уходят с линии раньше. Только и надежда на муниципальный. Приходится на Гоголя делать пересадку, но домой хоть есть шанс попасть.

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