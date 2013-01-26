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Владивосток собирает кандидатов в мэры
В общественно-политической жизни Владивостока начинается оживление в связи с предстоящими осенью этого года выборами главы города Владивостока.
Например, на заседании бюро горкома КПРФ секретари первичных отделений обсудили кандидатуры возможных претендентов на пост мэра краевого центра. Ими могут стать Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, Владимир БЕСПАЛОВ или Артем САМСОНОВ. А могут и не стать. Эти кандидатуры еще должны рассмотреть в Центральном комитете партии в Москве. После чего официально кандидат в мэры Владивостока от КПРФ будет утвержден на конференции регионального отделения партии в июне.
На предстоящих выборах следует ожидать немалого количества кандидатов вследствие либерализации партийного законодательства - партий стало больше.
- Последняя избирательная кампания во Владивостоке показала, что именно явка является той технологией, с помощью которой добиваются «привода» на избирательный участок различных целевых групп, - сказал в интервью primamedia директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС. - Однако прогнозировать уровень явки на сентябрьских выборах еще рано – он будет зависеть от многих факторов, прежде всего – от стратегий избирательной кампании, избранных штабами, остроты кампании и степени участия в ней средств массовой информации, - резюмировал он.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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