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Дума Владивостока подложила городу свинью
ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. Депутаты думы Владивостока, чьи полномочия только что закончились, гордые за эффективную работу в условиях подготовки к саммиту АТЭС, сами себя похвалившие за бесконфликтное существование (не в пример предыдущим созывам), уже простившиеся с избирателями и сами с собой, получившие грамоты и даже устроившие на прощание банкет, нашли в себе мужество и собрались-таки на самую-самую последнюю сессию, на которой и подложили Владивостоку свинью - на память, так сказать.
В самых общих чертах речь идет о незаконной передаче по инициативе администрации Владивостока федеральных(!) земель дачному некоммерческому партнерству «Дорожник 9». Незаконность передачи подтвердил прокурор: земли федеральные, находятся в ведении ДВО РАН и предназначены по Генплану развития Владивостока под многоэтажное строительство для ученых ДВО РАН. Более того земли уже включены в федеральную инвестиционную программу. А тут вдруг возникает чье-то дачное партнерство.
История Владивостока полна примерами, как перед уходом, под шумок, власти рвали лучшие куски земельной недвижимости. Но глава города Игорь ПУШКАРЕВ вроде бы как собирается на второй срок. Кто же тогда пролоббировал думское решение? Ведь речь идет об участке в городской черте - от 2-й Гражданской улицы до института химии ДВО, расположенного на пр-те 100 лет Владивостоку, 159. Впрочем этот участок между остановками «Фабрика Заря» и «Академгородок» вдоль трассы М-60 лакомее любого другого даже в центре города. Так что там за сильные мира сего в этом «Дорожнике-9»?
Узнать «ЗР» удалось немного. Дачное некоммерческое партнерство зарегистрирована 4 декабря 2009 г. Расположено по частному адресу: 690018, г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 4А, кв. 109. Основной вид деятельности: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, в общем, растениеводство. Как написано о компании в информационном справочнике, «Председатель правления ДНП «Дорожник-9» — информация недоступна; Телефон: требуется регистрация (Внимание! Телефон может отсутствовать); Факс: (Внимание! Факс может отсутствовать); E-mail: (Внимание! E-mail может отсутствовать); Веб-сайт: требуется регистрация (Внимание! Веб-сайт может отсутствовать)».
Словом, доступная, открытая такая, ничего не скрывающая компания. Но кое-что мы нашли. Главой ДНП «Дорожник–9» числится Игорь Владимирович ГРИШИН. Однако на сайте Управления налоговой службы по Приморскому краю юридический субъект не числится ни в действующих, ни в недействующих налогоплательщиках.
Решение, которое натворили депутаты, на бюрократическом языке определяется как «изменение территориального зонирования участка в районе кадастрового квартала с зоны Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ж4; (зона застройки индивидуальными жилыми домами, включающая территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства). Теперь пусть поднимут руки те читатели «ЗР», кто считает, что на этом участке не появится коттедж очередного вице-мэра.
Решение думы Владивостока от 12 октября текущего года намерена оспорить прокуратура, как было заявлено ее представителем еще в ходе сессии, и, естественно, самим Дальневосточным отделением РАН.
Ольга Журман, газета "Золотой Рог".
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