Приморцы получат больше земли

Сегодня, 25 сентября, краевые парламентарии приняли в трех чтениях закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства», разработанный по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

В нем увеличена площадь участков, которые будут предоставляться жителям Приморья для индивидуального жилищного строительства. Так, жители Владивостока смогут получить участки площадью 12 соток, жители остальных городов и районов края – от 15 соток и более.

Впервые об инициативе предоставлять землю бесплатно Владимир Миклушевский заявил в ходе «Большой встречи» с представителями общественности и СМИ 26 марта.

«Земли Министерства обороны, которые передаются Приморью, должны достаться жителям края», - заявил губернатор.

Глава региона лично принимал участие в разработке проекта закона «О бесплатном предоставлении земли». В рабочую группу также вошли представители администрации края, главы муниципальных образований и представители общественности.

По инициативе Владимира Миклушевского к работе над проектом были привлечены и жители края, которые могли высказать свои идеи и предложения в блоге губернатора. Здесь развернулась большая дискуссия, и многие из пожеланий приморцев были учтены при подготовке документа.

Согласно законопроекту, получить бесплатно земельный участок под жилищное строительство смогут несколько категорий граждан. Это семьи с двумя детьми, в том числе приемными, не достигшими возраста 18 лет, и молодые семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет.

«Это как раз та мера, которая, по мнению многих людей, будет способствовать закреплению и притоку населения в Приморье. А также поможет приморцам решить жилищный вопрос», - считает Владимир Миклушевский.

Губернатор Владимир Миклушевский представил закон «О земле» Президенту РФ Владимиру Путину во время его недавнего визита в Приморье. Владимир Путин поддержал закон и добавил, что участки можно увеличить, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Президент предложил увеличить размер предоставляемых участков, я это поддерживаю, мы должны давать людям возможность обустраиваться», - подчеркнул губернатор.

Губернатор также подчеркнул, что закон предусматривает приоритет местных жителей района над всеми остальными при порядке выдаче земли.

ZRPRESS.RU, Владивосток.