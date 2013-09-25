В Приморском крае увеличена величина прожиточного минимума для пенсионеров

Прожиточный минимум для приморских пенсионеров в 2014 году составит 7818 рублей. Это на 13,2 процента выше, чем в текущем году. Сейчас прожиточный минимум для пенсионеров в Приморье – 6905 рублей.

Соответствующие поправки в закон внесли сегодня краевые парламентарии на очередном заседании Законодательного Собрания.

Увеличение прожиточного минимума пенсионеров инициировал Губернатор края Владимир Миклушевский. Это необходимо для того, чтобы оптимизировать размер региональной доплаты к пенсии, которая увеличится вместе с прожиточным минимумом. На эти цели в бюджете запланировано 356,7 миллионов рублей. 54,8 миллиона рублей - дополнительные средства из краевого бюджета.

Ранее, выступая на заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, вице-губернатор края Ирина Василькова подчеркнула, что увеличение прожиточного минимума потребует расходов из краевого бюджета – 411,5 миллионов рублей – на 54,8 миллиона больше, чем уже запланировано, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В начале сентября на заседании комитета его председатель Игорь Чемерис отметил, что в адрес Законодательного Собрания поступило письменное предложение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского принять закон сразу в трех чтениях. Это нужно для того, чтобы до 1 ноября подать данные в Пенсионный фонд, тогда выплаты пенсионерам можно будет производить уже с 1 января будущего года. Депутаты поддержали предложение Губернатора.

ZRPRESS.ru, Владивосток.