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В Приморском крае увеличена величина прожиточного минимума для пенсионеров
Прожиточный минимум для приморских пенсионеров в 2014 году составит 7818 рублей. Это на 13,2 процента выше, чем в текущем году. Сейчас прожиточный минимум для пенсионеров в Приморье – 6905 рублей.
Соответствующие поправки в закон внесли сегодня краевые парламентарии на очередном заседании Законодательного Собрания.
Увеличение прожиточного минимума пенсионеров инициировал Губернатор края Владимир Миклушевский. Это необходимо для того, чтобы оптимизировать размер региональной доплаты к пенсии, которая увеличится вместе с прожиточным минимумом. На эти цели в бюджете запланировано 356,7 миллионов рублей. 54,8 миллиона рублей - дополнительные средства из краевого бюджета.
Ранее, выступая на заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, вице-губернатор края Ирина Василькова подчеркнула, что увеличение прожиточного минимума потребует расходов из краевого бюджета – 411,5 миллионов рублей – на 54,8 миллиона больше, чем уже запланировано, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В начале сентября на заседании комитета его председатель Игорь Чемерис отметил, что в адрес Законодательного Собрания поступило письменное предложение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского принять закон сразу в трех чтениях. Это нужно для того, чтобы до 1 ноября подать данные в Пенсионный фонд, тогда выплаты пенсионерам можно будет производить уже с 1 января будущего года. Депутаты поддержали предложение Губернатора.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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