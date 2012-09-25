Дальний Восток сохраняет зависимость от Китая и Японии - Патрушев

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября, ZRPRESS. Россия на Дальнем Востоке сталкивается с активной политикой быстро развивающихся соседей по дальнейшему наращиванию экономической экспансии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ на заседании по проблемам приграничного сотрудничества в ДФО.

Глава Совбеза подчеркнул, что России "пока не удалось преодолеть ярко выраженную сырьевую направленность российского дальневосточного экспорта - лесоматериалы, мороженая рыба, газ, нефть за счет, прежде всего, реализации сахалинских нефтегазовых проектов".

Более того, Дальний Восток все еще в большой степени зависит от импорта продуктов питания и товаров народного потребления.

"Дальневосточные регионы остаются во многом зависимыми от сопредельных государств - прежде всего Китая и Японии", - сказал Патрушев.

По его словам, система партнерских отношений российских приграничных регионов с провинциями Китая не стала пока значимым фактором повышения конкурентоспособности Дальнего Востока.

"Имеющийся потенциал, прежде всего в области глубокой переработки сырьевых ресурсов и создания для этого высокотехнологичных производств, используется недостаточно", - считает главав Совбеза.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».