Выборы мэра Владивостока проходят со стандартным набором участников и идей

Грядущие выборы главы Владивостока по набору участников и идей не будут кардинально отличаться от выборов 2008-го и даже 2004-го годов. Прошлогодние изменения в законодательстве, которые открыли дорогу в большую политику малым партиям, значительно расширили список потенциальных кандидатов в мэры.

Однако новизны в кампанию 2013 года это все равно не привнесло: на должность градоначальника баллотируются политики, чьи биографии и взгляды уже давно известны владивостокцам…

Плюсы и минусы опыта

5 из 16 претендентов, которые на сегодняшний день выдвинулись на этот пост, уже боролись за пост главы Владивостока, и практически все прошли через горнило депутатских выборов. А потому бюллетень на выборах-2013 может походить на «компиляцию» из бюллетеней выборов-2004 и выборов-2008.

Так, уже не в первый раз участвует в выборах «совесть России» и экс-хозяин «серого дома» Виктор ЧЕРЕПКОВ. Учитывая печальный опыт 2008 года, на этот раз Виктор Иванович идет в мэры не самостоятельно, а в качестве кандидата от политической партии «Партия Зеленых – Народный альянс». «Завсегдатаями» избирательных бюллетеней можно назвать и двух бывших заместителей Черепкова – Николая МАРКОВЦЕВА и Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА, выдвинутых «Яблоком» и «Союзом горожан» соответственно. К слову, на выборах-2008 самовыдвиженец Гильгенберг показал неплохой результат, взяв почти 6 проц. голосов избирателей.

По мнению политолога Виктора БУРЛАКОВА, кандидаты, уже имеющие опыт работы в администрации, в ходе предвыборной кампании будут «эксплуатировать» свои прежние достижения, напоминая избирателю о том, что полезного они сделали для города во время пребывания у власти.

- При этом они и сами могут стать объектами для критики со стороны других кандидатов: любой может спросить у них, почему они не решили какую-либо проблему в тот момент, когда обладали властью, когда у них был шанс повлиять на ситуацию, - добавляет Виктор Бурлаков.

Наблюдатели полагают, что незримо присутствует на выборах и опальный экс-мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. Несмотря на то что интрига с участием в выборах сестры бывшего мэра Виктории НИКОЛАЕВОЙ умерла еще до начала праймериз «Единой России», самовыдвиженец с московской пропиской Юрий АРСЕНТЬЕВ многими воспринимается как креатура бывшего градоначальника.

В качестве самовыдвиженца пошла на выборы и главный редактор «Народного вече» Мария СОЛОВЬЕНКО, еще зимой заявлявшая о намерении баллотироваться от «Республиканской партии России» Владимира РЫЖКОВА. Правда, самовыдвиженцам будет намного сложнее – начиная с того, что всего за несколько недель им предстоит собрать и сдать в горизбирком почти 2,5 тысячи подписей в свою поддержку.

Идеи те же, только масштабнее

Да и для действующего главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА выборы – вполне привычное дело. И даже не потому, что пять лет назад он уже участвовал в борьбе за пост мэра Владивостока. Достаточно вспомнить, что идущий на второй срок мэр осенью 2012-го возглавлял список «Единой России» на выборах в гордуму и в рамках избирательной кампании уже провел массу встреч с населением. Формально это было обсуждение программы «Комфортный город», но, по словам участников, жители озвучивали свои проблемы мэру, а не кандидатам в депутаты от «Единой России». К слову, основной акцент в предвыборной программе Пушкарева, как и в 2008 году, вновь сделан на строительстве. Изменился лишь масштаб планов: если пять лет назад кандидат обещал построить 50 детских садов (что ему стали припоминать чуть ли не на второй день мэрства), то на грядущую пятилетку запланирован такой масштабный проект, как Владивостокская кольцевая автодорога (ВКАД).

- Новых идей и предложений от этих выборов ожидать не стоит, - уверен политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Многие городские проблемы никуда не делись, а значит, и набор обещаний кандидатов останется примерно тем же, что и в 2008 году. Это детсады, дороги, коммунальное хозяйство, общественный транспорт.

Судя по всему, по такому принципу написал свою предвыборную программу выдвинутый «Справедливой Россией» депутат гордумы Александр ЮРТАЕВ. По его собственным словам, он не намерен критиковать других кандидатов, а просто предлагает альтернативную программу развития города.

Кстати, в 2004 году участие Юртаева в выборах мэра запомнилось благодаря прямо противоположной стратегии: депутат гордумы и представители «инициативной группы горожан» обратились к президенту Владимиру ПУТИНУ с просьбой отменить голосование и назначить «временного» мэра вместо Юрия КОПЫЛОВА. Позже Александр Юртаев стал единственным из 13 претендентов на пост мэра, которому горизбирком отказал в регистрации в качестве кандидата из-за низкого процента достоверных подписей. Однако политик до последнего пытался повлиять на исход выборов, организовав агитацию за кандидата «Против всех». Причем весьма успешно: кандидат «Против всех» во втором туре взял больше трети голосов, оставив далеко позади Николая МАРКОВЦЕВА.

Молодежь в центре скандалов

После изменений в законах о партиях и выборах стать кандидатом в мэры Владивостока оказалось настолько просто, что попробовать сделать это решили даже совсем юные по политическим меркам политики.

Так, весьма экстравагантно начал свой поход в мэры представитель партии «РОТФронт», один из активистов «Левого фронта» Николай СОСНОВ. Партийное собрание, где решался вопрос об участии вы выборах главы Владивостока, прошло на открытом воздухе – в сквере Анны Щетининой. Впрочем, неординарные шаги предпринимались новоявленным кандидатом и раньше: осенью 2011-ого молодой политик поучаствовал в раздувании скандала с отчислением студентов ДВФУ за «хвосты», а летом 2012-го со скандалом отказался от сотрудничества с КПРФ на выборах в думу Владивостока.

Скандалом ознаменовалось участие в избирательной гонке приморского отделения другой «полусистемной» партии - «Демократического выбора», лидер которого Павел ЩЕТИНИН был выдвинут в мэры Владивостока 13 июля. Молодой политик в пух и прах разругался со своим федеральным начальством в лице Владимира МИЛОВА, обвинив того в угрозах. Руководство «Демвыбора» в Москве в долгу не осталось и приняло решение отозвать своих кандидатов на всех выборах в Приморье, мотивируя это тем, что в список кандидатов «Демвыбора» людей включали за деньги.

Молодость и энергия свойственны кандидату от партии «Родина», владельцу сети аптек Александру МОНАСТЫРЕВУ. Многие до сих пор уверены, что на выборах в ЗС ПК 2011 года активная борьба за победу со стороны Монастырева против единоросски Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ привела к тому, что победу в противостоянии двух представителей «партии власти» в итоге одержал коммунист Артем САМСОНОВ.

«Гражданская сила» двинула в мэры пусть и не молодого, но зато амбициозного спасского предпринимателя Владимира ПАЦА, имя которого тесно связано со скандалом вокруг праймериз во Владивостоке. Бывший военный пенсионер не является членом партии «Единая Россия», и поэтому для участия во внутрипартийных «выборах» мэра Владивостока ему нужно было предоставить подписи десяти «единороссов». Это потенциальный кандидат сделал, однако запоздал с их подачей в комиссию. В приеме заявления Пацу отказали, после чего он выступил с громкими заявлениями в ряде СМИ о предвзятости организаторов праймериз.

- Исходя из предложенной схемы выборов, в которой все решается в один тур, большое количество кандидатов выгодно действующему мэру. У Игоря Пушкарева есть солидный электорат, который 8 сентября осознанно проголосует за него, - говорит политолог Виктор Бурлаков. - Оставшаяся часть электората является достаточно рыхлой и «размывается» большим количеством «протестных» кандидатов. Что касается выдвинутого КПРФ Олега Вельгодского, то он, будучи, безусловно, яркой личностью, по степени узнаваемости пока не может сравниться с нынешним главой города. Электорат Компартии устойчив, но его недостаточно, чтобы одержать победу в первом туре.

В заключение остается добавить, что, вопреки распространенному заблуждению, выдвижение от политической партии еще не означает «автоматической» регистрации в качестве кандидата в мэры. По словам зампредседателя городской избирательной комиссии Владивостока Юлии ЧИЧАЕВОЙ, регистрация кандидата может быть аннулирована в случае выявленного нарушения запретов на владение зарубежными счетами.

А для начала всем потенциальным кандидатам необходимо представить в избирком справки о наличии имущества за рубежом и об источниках получения средств, на которое оно было приобретено. Кроме того, претендентам нужно будет сдать справку об отсутствии у них денег и ценностей в банках за пределами территории РФ и невладении иностранными финансовыми инструментами. Наконец, каждый политик будет обязан рассказать своих расходах по приобретению имущества и об источниках получения средств по сделкам за последние три года. О том, насколько честными и богатыми окажутся соискатели главного кабинета в «сером доме», ЗР расскажет в следующем номере.

Андрей СЕРОВ.