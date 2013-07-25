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В Приморском крае появятся три самолета для внутренних авиарейсов

25 Июля 2013, 13:32 | Владивосток

Приморье закупит три самолета для развития внутренних авиаперевозок. Об этом заявил сегодня, 25 июля, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с представителями бизнеса Дальнего Востока.

Как отметил глава региона, в рамках создания Дальневосточной авиакомпании в Приморье будут увеличены внутренние авиаперевозки. К уже существующим направлениям «Владивосток-Кавалерово-Пластун» добавятся новые, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Мы закупим 3 самолета для внутренних авиалиний, потому что деловая активность, развитие туризма без развития авиации в регионе невозможны. Гости и жители Приморья смогут намного быстрее добираться в серверный районы Приморья чтобы познакомиться с их уникальной природой. Тем более, что у нас есть населенные пункты, куда вообще можно попасть только по воздуху»,- подчеркнул Владимир Миклушевский.    

Глава Приморья также отметил, что развитие малой авиации в регионе позволит жителям удалённых сёл не чувствовать себя «отрезанными» от цивилизации». 

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: авиарейсы  Владимир Миклушевский  самолет 






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Комментарии

  • Псевдоним15:22, 25.07.2013#

    Новость интересная, но нужны детали: какие самолеты, какие новые рейсы, примерная цена за билет, примерное расписание.

  • Псевдоним20:53, 25.07.2013#

    особенно интересно это читать, когда рейсы на кавалерово отметили несколько месяцев назад

  • Ветеран Жизни20:22, 27.07.2013#

    Самого важного не сказали - какие именно самолёты?

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