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В Приморском крае появятся три самолета для внутренних авиарейсов
Приморье закупит три самолета для развития внутренних авиаперевозок. Об этом заявил сегодня, 25 июля, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с представителями бизнеса Дальнего Востока.
Как отметил глава региона, в рамках создания Дальневосточной авиакомпании в Приморье будут увеличены внутренние авиаперевозки. К уже существующим направлениям «Владивосток-Кавалерово-Пластун» добавятся новые, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Мы закупим 3 самолета для внутренних авиалиний, потому что деловая активность, развитие туризма без развития авиации в регионе невозможны. Гости и жители Приморья смогут намного быстрее добираться в серверный районы Приморья чтобы познакомиться с их уникальной природой. Тем более, что у нас есть населенные пункты, куда вообще можно попасть только по воздуху»,- подчеркнул Владимир Миклушевский.
Глава Приморья также отметил, что развитие малой авиации в регионе позволит жителям удалённых сёл не чувствовать себя «отрезанными» от цивилизации».
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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