В Приморском крае появятся три самолета для внутренних авиарейсов

Приморье закупит три самолета для развития внутренних авиаперевозок. Об этом заявил сегодня, 25 июля, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с представителями бизнеса Дальнего Востока.

Как отметил глава региона, в рамках создания Дальневосточной авиакомпании в Приморье будут увеличены внутренние авиаперевозки. К уже существующим направлениям «Владивосток-Кавалерово-Пластун» добавятся новые, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Мы закупим 3 самолета для внутренних авиалиний, потому что деловая активность, развитие туризма без развития авиации в регионе невозможны. Гости и жители Приморья смогут намного быстрее добираться в серверный районы Приморья чтобы познакомиться с их уникальной природой. Тем более, что у нас есть населенные пункты, куда вообще можно попасть только по воздуху»,- подчеркнул Владимир Миклушевский.

Глава Приморья также отметил, что развитие малой авиации в регионе позволит жителям удалённых сёл не чувствовать себя «отрезанными» от цивилизации».

ZRPRESS.ru, Владивосток.