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Депутаты-прогульщики сорвали заседание парламента Приморья

25 Июня 2014, 11:19 | Владивосток

 Очередное заседание Законодательного Собрания Приморья сорвалось из-за отсутствия кворума.

К 10 утра в зале заседаний собралось лишь 25 депутатов из 39, то есть менее двух третей от общего числа. Лишь несколько депутатов отсутствовали по уважительным причинам.

Как отметил вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ, проблемы с явкой возникли у всех парламентских фракций, в том числе у «Единой России». Заседание «прогуляли» в том числе и депутаты, получающие зарплату (таковых в нынешнем созыве 23 человека – прим. автора). И лишь трое народных избранников пропустили сессию по причине болезни.

- Ситуация получилась не очень приличная. Считаю, что коллеги могли найти два дня в месяц для того, чтобы исполнить свои депутатские обязанности, - прокомментировал срыв заседания Джамбулат Текиев. – Это не красит наши ряды. Если депутаты избрались, то должны работать. К тем, кто работает на постоянной основе, будем принимать меры реагирования. Так поступать нельзя.

Добавим, что на июньской сессии депутаты ЗС ПК предполагали рассмотреть 33 вопроса. В том числе – утвердить корректировку бюджета, связанную с выделением денег на выборы губернатора Приморья, заслушать отчет об исполнении бюджета края за 2013 год, а также назначить нового члена Общественной палаты. Очередную попытку собраться для рассмотрения этих и других вопросов приморские депутаты сделают в пятницу, 27 июня.

Артем СТРОГИН.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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Теги: заседание  депутаты 



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