www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Накануне дня рождения города Устав Владивостока признан противоречащим закону

25 Июня 2012, 12:05 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. Прокуратурой города Владивостока и Управлением Минюста России по Приморскому краю принят комплекс мер в целях приведения Устава Владивостокского городского округа в соответствие с федеральным законодательством.

Органами прокуратуры Приморского края во взаимодействии с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю проводится постоянный мониторинг соответствия уставов муниципальных образований Приморского края федеральному законодательству.

По результатам проводимого мониторинга установлено, что Устав г. Владивостока до настоящего времени не приведен в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» и Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В целях приведения Устава г. Владивостока в соответствие с указанными федеральными законами прокуратурой г. Владивостока в порядке правотворческой инициативы в Думу г. Владивостока в декабре 2011 года направлен проект муниципального правового акта г. Владивостока «О внесении изменений в Устав г. Владивостока».

28 февраля 2012 года указанный проект муниципального правового акта принят в первом чтении, 22 марта по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав проведены публичные слушания.

Вместе с тем, ввиду отсутствия необходимого кворума на заседаниях Думы г. Владивостока 12.04.2012 и 23.05.2012, до настоящего времени проект данного муниципального правового акта во втором и третьем чтениях не принят.

Управлением Минюста России по Приморскому краю главе г. Владивостока И.С. Пушкареву и председателю Думы города В.М. Розову направлены информации о необходимости приведения Устава города в соответствие с федеральным законодательством.

18 июня прокуратурой города Владивостока в Ленинский районный суд г. Владивостока направлено заявление о признании Устава г. Владивостока противоречащим закону и о возложении обязанности на Думу г. Владивостока внести в Устав г. Владивостока соответствующие изменения, сообщает Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru