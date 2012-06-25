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Накануне дня рождения города Устав Владивостока признан противоречащим закону
ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. Прокуратурой города Владивостока и Управлением Минюста России по Приморскому краю принят комплекс мер в целях приведения Устава Владивостокского городского округа в соответствие с федеральным законодательством.
Органами прокуратуры Приморского края во взаимодействии с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю проводится постоянный мониторинг соответствия уставов муниципальных образований Приморского края федеральному законодательству.
По результатам проводимого мониторинга установлено, что Устав г. Владивостока до настоящего времени не приведен в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» и Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях приведения Устава г. Владивостока в соответствие с указанными федеральными законами прокуратурой г. Владивостока в порядке правотворческой инициативы в Думу г. Владивостока в декабре 2011 года направлен проект муниципального правового акта г. Владивостока «О внесении изменений в Устав г. Владивостока».
28 февраля 2012 года указанный проект муниципального правового акта принят в первом чтении, 22 марта по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав проведены публичные слушания.
Вместе с тем, ввиду отсутствия необходимого кворума на заседаниях Думы г. Владивостока 12.04.2012 и 23.05.2012, до настоящего времени проект данного муниципального правового акта во втором и третьем чтениях не принят.
Управлением Минюста России по Приморскому краю главе г. Владивостока И.С. Пушкареву и председателю Думы города В.М. Розову направлены информации о необходимости приведения Устава города в соответствие с федеральным законодательством.
18 июня прокуратурой города Владивостока в Ленинский районный суд г. Владивостока направлено заявление о признании Устава г. Владивостока противоречащим закону и о возложении обязанности на Думу г. Владивостока внести в Устав г. Владивостока соответствующие изменения, сообщает Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края.
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