Во Владивосток прибыл новый начальник УФМС по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. Управление Федеральной миграционной службы по Приморскому краю возглавит полковник СИДИКОВ.

Полное имя «ЗР» пока не выяснил, но известно, что он служил в Северной Осетии в системе уголовного розыска. Известно, что он прибыл во Владивосток в выходные с назначением исполняющим обязанности начальника УФМС.

Как писал ранее zrpress.ru, на объектах саммита АТЭС прошли рейды по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства

Вопросу пресечения правонарушений в сфере миграции было посвящено заседание комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка, которое прошло в администрации Приморского края 22 июня.

В мероприятии приняли участие специалисты управления федеральной миграционной службы по Приморскому краю, УМВД России, службы судебных приставов.

Как было доложено в ходе встречи, в этом году на объектах саммита АТЭС-2012 организовано 111 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.

По результатам проверочных мероприятий составлено 643 протокола об административных правонарушениях, выдворен 31 иностранный гражданин, вынесено 128 решений о сокращении срока пребывания иностранных граждан на территории России, 2 материала направлено для возбуждения уголовных дел.