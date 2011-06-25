Визит Президента РФ переносится?

Как сообщило ПТР со ссылкой на источник, близкий к структурам, организующим визит первого лица государства, анонсированный на 30 июня, приезд во Владивосток Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА может быть «смещен» на несколько дней в сторону июля.

Напомним, что первоначально появилась информация, что Дмитрий Медведев посетит Владивосток 30 июня. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. Чиновник, как председатель оргкомитета саммита АТЭС, уточнил, что 30 июня во Владивостоке будет обсуждаться ход подготовки к саммиту на самом высоком уровне.

«Медведев собирается посетить Владивосток и провести совещание по содержанию повестки саммита и по вопросу организационной подготовки», - сказал Шувалов.

О причинах переноса не сообщается, но, возможно, разговор об организации саммита АТЭС во Владивостоке предстоит серьезный, и президент решил не мешать властям и жителям отметить День города.