Владивостокские депутаты будут сами себя хватать за язык

Злостных нарушителей регламента в Думе Владивостока вскоре смогут наказать их коллеги. Такая возможность не исключается в Положении о правилах депутатской этики, проект которого депутаты рассмотрят в ближайшее время.

Предполагается, что некий этический кодекс будет действовать как в стенах гордумы, так и за ее пределами. Тех, кто не пожелает извиниться за нарушения этики, могут лишить слова на заседании. В том, что документ необходим, единодушны представители разных фракций, однако оппозиция считает, что с помощью кодекса ей просто «заткнут рот».

Инициатором разработки кодекса для городских депутатов стал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Михаил ВЕСЕЛОВ. По его словам, на разработку документа ушло порядка трех месяцев.

- Отсутствие подобного документа тормозит наше развитие как в плане общения с избирателями, так и друг с другом. Я не питаю иллюзий, что мой проект будет сразу принят всеми «на ура». Хотелось бы получить предложения и отзывы от коллег, от общественности, - сообщил Михаил Веселов корреспонденту «ЗР».

По мнению председателя комитета, раньше вопросам депутатской этики в городской думе уделялось недостаточное внимание. И действительно, Дума Владивостока во всех созывах отличалась горячими спорами на грани фола: еще несколько лет тому назад, когда в гордуме заседали депутаты «Свободы и народовластия», привычными явлениями были ожесточенные перепалки и даже срывы заседаний. В нынешнем созыве до такого пока не дошло. Народных избранников призывают не использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, допускать оскорбления в адрес других депутатов и иных лиц. В противном случае председательствующий на заседании вправе сделать «острослову» предупреждение, а после второго предупреждения - лишить нарушителя права выступления по данному вопросу. Если же оратор превысил отведенное ему время или выступил не по обсуждаемой теме, его могут лишить голоса до конца заседания уже после первого предупреждения.

Представители оппозиционных фракций гордумы считают, что такие «правила игры» вполне могут сделать городскую думу «не местом для дискуссий».

- Этот документ нужен «партии власти» для того, чтобы не слушать своих оппонентов, - уверен эсер Александр ЮРТАЕВ, работавший во всех созывах Думы Владивостока. - Депутата смогут лишить слова за эмоциональное выступление, не взирая на то, что он сказал правду и защитил интересы своих избирателей. К тому же у нас есть устав города и регламент думы, где в том числе написано о поведении депутатов. Этих документов вполне достаточно.

- Инициатива с «кодексом этики», на мой взгляд, нужная. Но, как оппозиционный депутат, чье мнение по обсуждаемым вопросам часто не совпадает с мнением большинства, я опасаюсь того, что он станет неким репрессивным инструментом, - считает единственный представитель ЛДПР в гордуме Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. - Большинство депутатов на заседаниях сидят молча и просто поднимают руки «за», а высказываются, как правило, одни и те же люди. Теперь тех, кто не согласен с большинством, пытаются исключить даже из процесса обсуждения.

20 марта на заседании профильного комитета его члены пришли к выводу о том, что документ необходим, однако его необходимо доработать с учетом мнения всего депутатского корпуса. Замечания и предложения к проекту Положения будут приниматься до 10 апреля.

- Документ нужен, но в нем должны быть четко очерчены рамки того, что позволено, а что нет. Если принять Положение в текущей редакции, мы дойдем до того, что будем измерять нотки голоса, обижаться друг на друга. Ни к чему хорошему это не приведет, - высказал мнение депутат от КПРФ Андрей ГАЛИЦКИХ.

С тем, что лишать слова не следует даже тех, кто нарушает регламент, согласен и председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий ПЕНЯЗЬ.

- Все депутаты равны, все должны иметь возможность выступать и защищать интересы избирателей, - высказал точку зрения Дмитрий Пенязь. - Но некий свод правил для депутатов, безусловно, нужен. При этом его целью скорее будет общественное порицание тех, кто нарушит правила поведения. Считаю, что в Положение обязательно стоит добавить пункт о посещении депутатами комитетов и заседаний, о работе с избирателями на округе.

Интересно, что депутат, считающий себя оскорбленным в результате высказываний или действий кого-то из коллег, вправе потребовать публичных извинений. В противном случае нарушение депутатами требований «кодекса этики» будет рассматриваться специально созданной комиссией. Комиссию предлагается наделить правом вынести депутату-нарушителю моральное осуждение, а при совершении депутатом проступка, порочащего его честь и достоинство и подрывающего авторитет городской думы - вынести проступок на обсуждение думы или партии, которую представляет депутат, а также информировать СМИ и избирателей о недостойном поведении нарушителя.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.