Во Владивостоке деятельность управляющих компаний оценивают пока только по количеству жалоб

Критерии оценки деятельности управляющих компаний обсудили депутаты на заседании комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока.

«Во многих городах России существует такая практика, когда органы местного самоуправления доводят до сведения населения информацию о том, какие компании работают на рынке, насколько они эффективны. Показатели оценки деятельности компаний везде разные, но у нас пока оценка работы управляющих компаний одна – количество жалоб. Мы планируем выработать муниципальный правовой акт, в котором будут предусмотрены такие критерии оценки деятельности управляющих компаний, которые бы позволяли максимально объективно показать населению их работу», - сказал председатель комитета Николай Голояд.

Администрация Владивостока представила на рассмотрение депутатов свои предложения по оценке деятельности УК. Для формирования рейтинга управляющих компаний предлагается использовать пять базовых показателей: индекс раскрытия информации управляющими организациями; оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых ресурсов; количество протоколов об административных правонарушениях, наличие советов многоквартирных домов, наличие жалоб и обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления.

В ходе обсуждения депутат Дмитрий Ямщиков предложил дополнить перечень. «На данный момент показатель главный эффективности деятельности управляющей компании - прибыль и дебиторская задолженность. Также должно быть понимание размеров этой компании и сколько у нее в управлении земли», - считает он. Кроме того, депутаты предлагали учитывать такие показатели, как техническое состояние жилых домов, состояние внтуридомовых сетей, задолженность УК по налогам.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета Николай Голояд предложил согласиться с предложениями администрации города и дополнить их следующими показателями: оформление земли придомовых территорий, наличие у управляющей компании задолженности по налогам, величина расходов на общедомовые нужды, что, по мнению депутата, является крайне важным показателем работы УК. «Размеры ОДН крайне важный критерий, который также характеризует деятельность УК. Жителям надо показать работает ли компания с ресурсами, которые к ним поступают или нет», - сказал Николай Голояд.

Работа над выработкой критериев оценки работы управляющих компаний будет продолжена, сообщает пресс-служба Думы города Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.