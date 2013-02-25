Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке деятельность управляющих компаний оценивают пока только по количеству жалоб
Критерии оценки деятельности управляющих компаний обсудили депутаты на заседании комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока.
«Во многих городах России существует такая практика, когда органы местного самоуправления доводят до сведения населения информацию о том, какие компании работают на рынке, насколько они эффективны. Показатели оценки деятельности компаний везде разные, но у нас пока оценка работы управляющих компаний одна – количество жалоб. Мы планируем выработать муниципальный правовой акт, в котором будут предусмотрены такие критерии оценки деятельности управляющих компаний, которые бы позволяли максимально объективно показать населению их работу», - сказал председатель комитета Николай Голояд.
Администрация Владивостока представила на рассмотрение депутатов свои предложения по оценке деятельности УК. Для формирования рейтинга управляющих компаний предлагается использовать пять базовых показателей: индекс раскрытия информации управляющими организациями; оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых ресурсов; количество протоколов об административных правонарушениях, наличие советов многоквартирных домов, наличие жалоб и обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления.
В ходе обсуждения депутат Дмитрий Ямщиков предложил дополнить перечень. «На данный момент показатель главный эффективности деятельности управляющей компании - прибыль и дебиторская задолженность. Также должно быть понимание размеров этой компании и сколько у нее в управлении земли», - считает он. Кроме того, депутаты предлагали учитывать такие показатели, как техническое состояние жилых домов, состояние внтуридомовых сетей, задолженность УК по налогам.
Подводя итоги обсуждения, председатель комитета Николай Голояд предложил согласиться с предложениями администрации города и дополнить их следующими показателями: оформление земли придомовых территорий, наличие у управляющей компании задолженности по налогам, величина расходов на общедомовые нужды, что, по мнению депутата, является крайне важным показателем работы УК. «Размеры ОДН крайне важный критерий, который также характеризует деятельность УК. Жителям надо показать работает ли компания с ресурсами, которые к ним поступают или нет», - сказал Николай Голояд.
Работа над выработкой критериев оценки работы управляющих компаний будет продолжена, сообщает пресс-служба Думы города Владивостока.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Многие управляющие компании Владивостока стали включать в ОДН все свои потери
- Депутаты Приморья поддержали губернатора
- Депутаты Владивостока выставят работу УК на показ
- Глава Владивостока: Общественный контроль за процессами в сфере ЖКХ необходимо усиливать
- Во Владивостоке деятельность управляющих компаний оценивают пока только по количеству жалоб
- Во Владивостоке управляющая компания оштрафована на 220 тысяч рублей
- Петр Журавлев: "На территории Приморья необходимо создавать единую компанию, управляющую водохозяйственными активами".
- Управляющие компании Владивостока наказывают за несвоевременную уборку мусора
- В администрации Владивостока обсудили актуальные вопросы для ЖКХ
- Шувалов устроил разнос властям Приморья за холод и плесень в домах для военных
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо