В Дальнегорске опять ждут Шувалова

24 января в Дальнегорске ждали первого вице-премьера правительства России Игоря ШУВАЛОВА. Но пока не дождались – гость не приехал. Тем не менее, говорят, что визит все же состоится.

Главная причина, по которой Шувалов снова собрался в Дальнегорск, - ситуация в «Боре». Градообразующее предприятие Дальнегорска простаивает уже около 4 месяцев. Большинство людей находятся в планово-техническом отпуске, то есть отпущены по домам с сохранением двух третей от среднего заработка. Работают только те, кто участвует в плановом ремонте и в службах жизнеобеспечения предприятия.

Простой предприятия вызван не нуждами ежегодного ремонта (обычно на это уходит лишь месяц), а недофинансированием со стороны владельцев и акционеров. Об этом уже писала наша газета. На запуск «Бора» требуется как минимум 300 млн руб. Не помогла встреча 1 декабря прошлого года губернатора Приморья и руководства «Бора». За прошедших два месяца предприятие так и не возобновило работу и выпуск продукции.

Татьяна КУРОЧКИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.