Владимир Путин может нанести визит во Владивосток в феврале

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. По слухам из столичных коридоров власти, в феврале во Владивосток может приехать премьер-министр, а заодно и кандидат в президенты Владимир Путин.

По некоторым данным, он должен посетить стройки саммита АТЭС, пообщаться с местными политиками, а также, возможно, проведет встречи со своими сторонниками из числа членов Общероссийского народного фронта.

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".