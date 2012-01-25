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Владимир Путин может нанести визит во Владивосток в феврале
25 Января 2012, 11:04 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. По слухам из столичных коридоров власти, в феврале во Владивосток может приехать премьер-министр, а заодно и кандидат в президенты Владимир Путин.
По некоторым данным, он должен посетить стройки саммита АТЭС, пообщаться с местными политиками, а также, возможно, проведет встречи со своими сторонниками из числа членов Общероссийского народного фронта.
Мария Кузовлева, "Золотой Рог".
Автор: Мария Кузовлева
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