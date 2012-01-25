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На избирательных участках Владивостока разыграют квартиру

25 Января 2012, 20:14 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Как стало известно газете «Золотой Рог», группа приморских предпринимателей, заинтересованная в повышении явки избирателей на предстоящих выборах президента, предложила разыграть среди владивостокского электората целый список весьма дорогостоящих призов. Деньги на призы, понятное дело, будут выделены из бюджетов частных компаний.

По предварительной информации, в списке призов значатся одна квартира и сразу пять новых автомобилей. По некоторым данным, авто будут владивостокской сборки – из тех, которые производит «Соллерс». Также в списке призов значатся более 60 дорогих туристических путевок на двоих человек, домашние кинотеатры, планшетные компьютеры, ноутбуки, холодильники, телевизоры, стиральные машины, сотовые телефоны и многие другие товары. Общий список призов насчитывает 1000 единиц.

Любопытно, что стать обладателями всего этого добра смогут стать не только владивостокцы, но и все, кто, получив открепительный талон, отдаст свой голос на территории Владивостока. Это предложение явно будет по душе жителям близлежащих населенных пунктов.

Механизм розыгрыша призов пока дорабатывается, однако уже известно, что речь пойдет о лотерейных билетах. Розыгрыш призов пройдет в два этапа: первый (с призами подешевле) состоится перед самыми выборами, а второй - непосредственно в день выборов. В первом случае билеты будут раздавать волонтеры на улицах города, а во втором билеты получат все избиратели, проголосовавшие на участках города.

«Дело в том, что многие, уверенные в том, что победит Путин, просто могут остаться дома. А это может дорого обойтись, особенно учитывая большое количество кандидатов от оппозиционных партий. Мы, бизнес, как и все нормальные люди в нашей стране, хотим стабильности», - сообщил корреспонденту «ЗР» один из инициаторов лотереи.

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".

Автор: Мария Кузовлева
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