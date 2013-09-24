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Владимир Миклушевский проверил подготовку КСК к первой домашней игре "Адмирала"

24 Сентября 2013, 16:09 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский проверил подготовку концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» к проведению первого домашнего матча краевой команды КХЛ «Адмирал». Приморский клуб впервые примет во Владивостоке московский клуб «ЦСКА» уже в эту пятницу.

Владимир Миклушевский перед посещением комплекса осмотрел парковочные места, где планируется разместить полторы тысячи автомобилей, однако к первой игре будут готовы места только для тысячи. Губернатор подчеркнул, что парковка должна быть удобной.

«Здесь обязательно должны быть парковщики в день игры. Нужно сделать дополнительные выезды с площадок», - дал поручение строителям глава региона.

Также Владимир Миклушевский осмотрел место под парковку автобусов, которые будут отвозить зрителей после игры в город. Губернатор поручил увеличить количество автобусов на маршрутах в день матча, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Кроме того, глава региона проверил выходы на трибуны ледовой арены и точки общепита, которые будут работать во время игры. Губернатор поставил задачу оборудовать пункты продажи еды и напитков мойками и холодильным оборудованием.

Напомним, первая домашняя игра приморской команды КХЛ состоится в пятницу 27 сентября, «Адмирал» будет принимать «ЦСКА». Торжественное открытие КСК «Фетисов Арена» начнется в 16:00, а в 19:00 зрители начнут заполнять трибуны.

Фото с сайта администрации Приморского края.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: хоккей  Владимир Миклушевский  "Фетисов Арена"  "Адмирал" 



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