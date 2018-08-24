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Во Владивостоке будет введен режим "технологической тишины"
Режим «технологической тишины» будет введен в приморской столице с 5 по 14 сентября – в период подготовки к Восточному экономическому форуму и во время его проведения.
В этот период будут введены ограничения на проведение любых земляных работ.
Предприятиям всех организационно-правовых форм рекомендовано не осуществлять ремонтные работы инженерных сетей, проведение опрессовки теплотрасс. Исключение составят экстренные аварийно-восстановительные работы.
IV Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Четвертый год он становится одним из главных экономических, политических и культурных событий не только для российского Дальнего Востока, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Встреча гостей и потенциальных инвесторов должна пройти на самом высоком уровне, поэтому во Владивостоке ведётся большая подготовка к проведению ВЭФ-2018», – сказал глава города Виталий Веркеенко.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, масштабные работы ведутся в сфере ремонта дорог и благоустройства территорий. Организованы парковочные зоны в районе Приморского океанариума и около северных ворот кампуса ДВФУ, выполнены работы по ремонту пешеходной зоны по Корабельной Набережной, ведутся работы по ремонту улицы Русской от автовокзала до пересечения с проспектом 100-летия Владивостока, ремонту облицовки парапета и частичному ремонту покрытия набережной ДВФУ, а также покраска пирса на побережье бухты Аякс. Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» проводит работы по профилированию грунтовых дорог острова и механизированному устройству кюветов.
ВЭФ-2018 не ограничится лишь деловой программой. Для участников форума, жителей и гостей Владивостока подготовлена обширная культурная программа. На набережной ДВФУ состоится выставка «Улица Дальнего Востока». Для любителей искусства будут работать музеи и галереи Владивостока. Выставки, приуроченные к ВЭФ, откроются в выставочных залах галереи «Артэтаж» и Союза художников. А 15 и 16 сентября на открытой площадке Университетской набережной выступят лучшие творческие коллективы Владивостока.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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