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Во Владивостоке обсудили перспективы развития сотрудничества Приморья и Филиппин
Перспективы развития сотрудничества Приморского края и Филиппин обсуждали во вторник, 23 июля, в администрации края.
Во встрече приняли участие директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков, заместитель Министра по туризму Филиппин Бенито Бенгсон, специалисты профильного департамента.
Как было озвучено в рамках встречи, во Владивостоке совершенствуется инфраструктура гостиничного бизнеса и туризма. В крае функционирует новый международный аэропорт, принимая международные рейсы в режиме «Открытого неба», вводятся в эксплуатацию две пятизвездочные гостиницы и один из самых своевременных в России театров – Приморский Театра оперы и балета, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Надеемся, что туристическая инфраструктура края будет востребована филиппинскими туристами», - отметил директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков.
В свою очередь, Бенито Бенгсон подчеркнул, что Владивосток сегодня посещают представители лучших отелей, а также туроператоры Филиппин, чтобы представить приморцам самые лучшие туристические продукты. «Для нас главное - качество предоставляемых услуг, и нам есть, что показать приморским туристам, - более семи тысяч островов для комфортного отдыха», - рассказал заместитель Министра по туризму Филиппин Бенито Бенгсон,
В ходе мероприятий выставки «PITE-2013» делегация Филиппин вела активные переговоры с представителями приморских туроператоров о возможностях привлечения большего потока туристов. Также представителями авиакомпании Philippines Airlinеs, при поддержке Департамента туризма Филиппин, будет объявлено о планах запуска прямого чартерного рейса из Владивостока на Филиппины, его планируется открыть уже в этом году. В первую очередь посредством чартера будут обслуживаться самые востребованные направления - Барокай и Манила.
Как было озвучено в рамках совещания, 24 июля специалисты департамента туризма Филиппин устраивают первую филлипинскую вечеринку, цель которой укрепление сотрудничества в области туризма и популяризации Приморского края и Филлипин в качестве туристических направлений.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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