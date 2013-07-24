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Во Владивостоке обсудили перспективы развития сотрудничества Приморья и Филиппин

24 Июля 2013, 13:36 | Владивосток

Перспективы развития сотрудничества Приморского края и Филиппин обсуждали во вторник, 23 июля, в администрации края.

Во встрече приняли участие директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей  Старичков, заместитель Министра по туризму Филиппин Бенито Бенгсон, специалисты профильного департамента.

Как было озвучено в рамках встречи, во Владивостоке совершенствуется инфраструктура гостиничного бизнеса и туризма. В крае функционирует новый  международный аэропорт, принимая международные рейсы в режиме «Открытого неба», вводятся в эксплуатацию две пятизвездочные гостиницы и один из самых своевременных в России театров – Приморский Театра оперы и балета, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Надеемся, что туристическая инфраструктура края будет востребована филиппинскими туристами», - отметил директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей  Старичков.

В свою очередь, Бенито Бенгсон подчеркнул, что Владивосток  сегодня посещают  представители лучших отелей, а также туроператоры Филиппин, чтобы представить приморцам самые лучшие туристические продукты. «Для нас главное - качество предоставляемых услуг, и нам есть, что показать приморским туристам, -  более семи тысяч островов для комфортного отдыха», - рассказал заместитель Министра по туризму Филиппин Бенито Бенгсон,

В ходе мероприятий выставки «PITE-2013» делегация Филиппин вела активные переговоры с представителями приморских туроператоров о возможностях привлечения большего потока туристов. Также представителями авиакомпании Philippines Airlinеs, при поддержке Департамента туризма Филиппин,  будет объявлено о планах запуска прямого чартерного рейса из Владивостока на Филиппины, его планируется  открыть уже в этом году. В первую очередь  посредством чартера будут обслуживаться самые востребованные направления - Барокай и Манила.

Как было озвучено в рамках совещания, 24 июля специалисты департамента туризма Филиппин устраивают первую филлипинскую вечеринку, цель которой укрепление сотрудничества в области туризма и популяризации Приморского края и Филлипин  в качестве туристических направлений.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Филиппины  туризм 



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