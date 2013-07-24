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Японские университеты заинтересованы в сотрудничестве с ДВФУ
Дальневосточный федеральный университет посетили представители японских университетов Осаки и Киото, а также компании «Kawasaki Heavy Industries, LTD». На встрече в Инженерной школе ДВФУ обсуждались вопросы развития сотрудничества в научно-технической сфере.
В составе японской делегации во Владивосток прибыли профессора Такаши Ямагучи и Масахидэ Мацумара из университета Осаки и профессор Кунитомо Сугюра из университета Киото. Их сопровождали директор Московского представительства компании «Kawasaki Heavy Industries, LTD» Эиичиро Миязоэ и старший менеджер компании Кадзуо Огаки. Свой визит гости начали с обзорной экскурсии по краевой столице, вместе с представителями Инженерной школы побывали на видовых площадках, в кампусе ДВФУ на о. Русский.
Повышенный интерес у профессоров из Киото и Осаки вызвали новые мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, построенные во Владивостоке к Саммиту АТЭС 2012 года. Внимание к этим объектам, в своем роде уникальным в мировой практике, обусловлен исследовательской деятельностью японских ученых в области мостостроения, в частности, использования композитных и стальных материалов.
Более подробный разговор об этом направлении работы состоялся во время встречи японской делегации с профессорско-преподавательским составом Инженерной школы ДВФУ. Кунитомо Сугюра рассказал российским коллегам о достигнутых результатах в данной сфере университета Киото, представил презентацию, ответил на вопросы. Стороны выразили заинтересованность к сотрудничеству и обмену информацией, а в перспективе — к совместной исследовательской деятельности, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Практический аспект в сотрудничестве интересует и японскую компанию «Kawasaki Heavy Industries, LTD». Директор Московского представительства компании Эиичиро Миязоэ рассказал о поставках в Россию оборудования для производства энергии. В частности, семь мощных газотурбинных генераторов были установлены на объектах Саммита АТЭС-2012 на о. Русский: пять из них обеспечивают работу ТЭЦ кампуса ДВФУ, еще два смонтированы на ТЭЦ для Приморского океанариума.
Вековой опыт образовательной и научно-исследовательской деятельности Инженерной школы ДВФУ имеет высокое международное признание. Интерес к сотрудничеству со стороны крупнейших вузов Японии тому еще одно подтверждение. Стороны определили перспективный план совместной деятельности и заверили друг друга в готовности активно участвовать в его реализации.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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