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Японские университеты заинтересованы в сотрудничестве с ДВФУ

24 Июля 2013, 11:43 | Владивосток

Дальневосточный федеральный университет посетили представители японских университетов Осаки и Киото, а также компании «Kawasaki Heavy Industries, LTD». На встрече в Инженерной школе ДВФУ обсуждались вопросы развития сотрудничества в научно-технической сфере.

В составе японской делегации во Владивосток прибыли профессора Такаши Ямагучи и Масахидэ Мацумара из университета Осаки и профессор Кунитомо Сугюра из университета Киото. Их сопровождали директор Московского представительства компании «Kawasaki Heavy Industries, LTD» Эиичиро Миязоэ и старший менеджер компании Кадзуо Огаки. Свой визит гости начали с обзорной экскурсии по краевой столице, вместе с представителями Инженерной школы побывали на видовых площадках, в кампусе ДВФУ на о. Русский.

Повышенный интерес у профессоров из Киото и Осаки вызвали новые мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, построенные во Владивостоке к Саммиту АТЭС 2012 года. Внимание к этим объектам, в своем роде уникальным в мировой практике, обусловлен исследовательской деятельностью японских ученых в области мостостроения, в частности, использования композитных и стальных материалов.

Более подробный разговор об этом направлении работы состоялся во время встречи японской делегации с профессорско-преподавательским составом Инженерной школы ДВФУ. Кунитомо Сугюра рассказал российским коллегам о достигнутых результатах в данной сфере университета Киото, представил презентацию, ответил на вопросы. Стороны выразили заинтересованность к сотрудничеству и обмену информацией, а в перспективе — к совместной исследовательской деятельности, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Практический аспект в сотрудничестве интересует и японскую компанию «Kawasaki Heavy Industries, LTD». Директор Московского представительства компании Эиичиро Миязоэ рассказал о поставках в Россию оборудования для производства энергии. В частности, семь мощных газотурбинных генераторов были установлены на объектах Саммита АТЭС-2012 на о. Русский: пять из них обеспечивают работу ТЭЦ кампуса ДВФУ, еще два смонтированы на ТЭЦ для Приморского океанариума.

Вековой опыт образовательной и научно-исследовательской деятельности Инженерной школы ДВФУ имеет высокое международное признание. Интерес к сотрудничеству со стороны крупнейших вузов Японии тому еще одно подтверждение. Стороны определили перспективный план совместной деятельности и заверили друг друга в готовности активно участвовать в его реализации.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края | Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  наука  Япония  сотрудничество 



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