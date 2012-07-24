Сражение при Владивостокской городской думе

Дату выборов, которую депутаты назначат завтра, можно называть со стопроцентной уверенностью – 14 октября, ибо другого не дано даже не столько по закону, хотя по нему в первую очередь, сколько по вниманию, которое уделяет выборам городских депутатов администрация самого президента.

Приморский губернатор в начале июля был не просто приглашен в администрацию на совещание у главы Управления президента РФ по внутренней политике Олега МОРОЗОВА по поводу предстоящих выборов, а наряду с некоторыми другими главами проблемных регионов приглашен «лично». Об этом, в частности, пишут центральные СМИ.

Как сообщают пронырливые столичные журналисты, губернатор Приморья отправился на совещание в столицу потому, что выборы будут проходить «на фоне передела собственности между финансово-промышленными и криминальными структурами», связанными с отлучением от высокого кресла предыдущего губернатора. А поскольку влияние Владимира Владимировича (в смысле, нашего) на политические процессы во Владивостоке пока еще незначительно в силу его недавнего прихода во власть, спрашивать за выборы «Единая Россия» будет, в основном, с главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, который «контролирует все избирательные комиссии в городе», который «больше всех заинтересован в формировании подконтрольной ему гордумы» и с которым часть действующих депутатов «готова пойти на компромисс в расчете на его поддержку в ходе избирательной кампании».

Удивительно, но про региональное отделение «Справедливой России» в аналитической записке Кремля, попавшей в распоряжение журналистов, написано, что оно может «начать вести активную жесткую кампанию по партийному списку для проведения в состав думы кандидатов Пушкарева». Мы чего-то про нашу «Справедливую Россию» не знаем, что знают в Кремле? Словом, все как всегда: привычно и где-то скучно даже. Однако тут про веселье не думают, процесс - ничто, результат – все.

Собственно, что для нас важно? Дата выборов большинству избирателей безразлична - в октябре так в октябре. Лишь часть депутатов считает, что закон позволяет продлить срок полномочий до марта 2013 года. Иначе, если выборы проводить 14 октября, по их логике, получается, что Дума проработает не пять лет, как предусмотрено уставом города, а неполные 4 года и 9 месяцев. Но такова у этой думы судьба.

Дума соберется на сессию завтра и назначит дату выборов, оттянув до последнего срок назначения, как представляется, для того, чтобы у несогласных с выборами в октябре депутатов не было большой временной возможности для дискуссий.

Те из горожан, кто за процессом следит, знают, что предвыборная кампания стартовала референдумом «Открытый выбор». На 17 площадках краевого центра выступали активные горожане. Победителей не бросит региональное отделение «Единой России», дав им возможность поучаствовать в партийных праймериз, а уж победят ли на них птенцы «Открытого выбора»?.. Вероятно, это будет весьма сложно – а победа на праймериз предполагает попадание в партийный список на выборах в думу. Сложно потому, что трудно себе представить активистов партии власти, добровольно пропустивших в партсписок кого-либо из победителей референдума, читай, людей с улицы. К тому же известно, 28 депутатов нынешнего созыва думы из 35 намерены принять участие в предстоящих выборах, так что уровень накала борьбы за попадание в партсписки можно представить уже сейчас.

Накануне участники референдума сделали попытку подвести его итоги. Это была именно попытка, потому что собственно подводить итоги туда пришли 4-5 человек. Судя по поведению и речам большей части остальных, им было важно засвидетельствовать почтение губернатору и поблагодарить его лично и публично за идею референдума. Она названа шикарной (Михаил ВЕСЕЛОВ), мощнейшей (Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ) важнейшей по месту, по времени и по идее (Валерий РОЗОВ). Другие участники референдума просто рассказывали, что чувствовали, когда выступали на площадках, и повторяли свои идеи.

- «Единая Россия» идет вниз, - считает доктор политических наук Сергей ПЕСЦОВ. Под «низом» он имеет в виду тот факт, что, поскольку «социологические данные показывают падение рейтинга партии, партия, наконец-то, начинает работать с гражданами, но не умеет этого делать». По его же мнению, с идеей референдума у губернатора, как у члена партии власти, теперь трудное положение: с одной стороны, ему надо найти свежих людей для местной политической жизни, с другой, - создать все условия, чтобы победила «Единая Россия». «Но эти условия не могут дать положительного результата, не повредив имиджа губернатора и «Единой России», - сказал политолог.

Эксперт Юрий АВДЕЕВ дал понять, что идеи и проекты участников референдума вообще никак не соотносятся со стратегией развития Владивостока до 2020 года, которая предусматривает, что половина городского ВРП будет формироваться за счет туризма. Референдум не принес ни одного(!) туристического проекта. Тут либо создатели стратегии витают в облаках, либо владивостокцы настолько, замучены повседневной жизнью, что все их проекты вертятся вокруг городского благоустройства.

Кстати, пять топ-проектов участников референдума (их список гуляет на местных форумах) также был подвергнут критике. Как и факты того, что некоторые участники референдума очень умело покупали голоса горожан при выступлениях на площадках. Участники встречи даже не ставили это под сомнение, хотя ничего не доказано, а лишь декларировали намерение избежать подкупа в будущем. На это, в частности, обратил внимание Сергей МАТЛИН, заметив, что поляну референдума не преминули окучить пиартехнологи. Его же идея для прессы - поостеречься публиковать платные материалы об участниках референдума на стадии его проведения.

К слову, референдум – лишь опыт, но уже имеет свой гимн. Его написал один из участников и, по словам, обращенным к губернатору, главы общественной избирательной комиссии Юрия ХАКИМОВА, «это человек будет рекомендован»… Далее корр. «ЗР» не расслышала, но понятно: в случае чего гимн есть кому заказать…

По словам губернатора, цель референдума - выявить людей, способных работать не только во власти, но и в общественных структурах, и в бизнесе. Кроме этого, ставились задачи выработать новый подход к выборам в принципе, сделать процедуру максимально открытой и под общественным контролем. Общеизвестно, что губернатор назвал референдум социальным лифтом, кому-то из его участников показалось, что они уже в лифте едут. На подведении итогов Владимир Миклушевский озвучил еще одно понятие, назвав референдум «окном возможностей», что, как представляется, несколько остудит пыл участников «Открытого выбора».

Кстати, вход Владимира Миклушевского в зал, где подводились итоги референдума, был встречен аплодисментами некоторых из присутствующих. С прежними губернаторами автор такого не упомнит. Что-то действительно меняется в краевой политике?..

Ольга ЖУРМАН, "Золотой Рог".