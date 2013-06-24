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ДВФУ вносит весомый вклад в развитие российско-сингапурских отношений

24 Июня 2013, 15:52 | Владивосток

Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец принял участие в IV заседании Межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня, которое состоялось в Санкт-Петербурге под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова и вице-премьера Республики Сингапур, министра финансов Тармана Шанмугаратнама.

Насыщенная повестка дня включала обсуждение вопросов расширения сотрудничества между двумя странами в областях экономики, культуры, туризма, информационных технологий и социальной инфраструктуры.

Ректор ДВФУ Сергей Иванец в докладе о развитии связей в сфере здравоохранения и образования сообщил, что университет полностью выполнил поручения, данные в ходе III заседания межправительственной комиссии в сентябре 2012 года в Сингапуре.

Совместно с Национальным университетом Сингапура разработан Меморандум о взаимодействии в научной и образовательной сфере. Это соглашение будет подписано в ходе встречи ректоров Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, которая состоится 27 июня этого года в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Данный документ открывает возможности для практического взаимодействия ДВФУ с Национальным университетом Сингапура в области высшего и среднего медицинского образования. Формами такого сотрудничества определены мастер-классы, проводимые сингапурскими специалистами во Владивостоке, краткосрочные программы стажировки студентов и сотрудников ДВФУ в Национальном университете Сингапура, совместные конференции, привлечение конкретных специалистов для руководства подразделениями медицинского центра Дальневосточного федерального университета, который вводится в эксплуатацию в начале июля.

Отдельным важным направлением является сотрудничество в области фундаментальной медицины и научных исследований. Эта тема представляет особый интерес для Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета.

При этом ДВФУ сможет активно использовать для целей своего развития недавнее решение Правительства РФ о включении Национального университета Сингапура наряду с другими лидирующими мировыми вузами в перечень образовательных организаций, дипломы которых признаются в Российской Федерации.

В ходе заседания комиссии высокого уровня было подчеркнуто, что взаимодействие ДВФУ с сингапурской стороной не ограничивается только образовательными вопросами. Университет непосредственно вовлечен в масштабные международные события высокого уровня, где Россия и Сингапур играют самую активную роль. Речь идет, в частности, о проходивших в новом кампусе ДВФУ на о. Русском саммите АТЭС-2012 года, Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме в январе 2013 года, недавно состоявшемся Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме под эгидой ЭСКАТО. Тем самым Дальневосточный федеральный университет оказывается непосредственно вовлеченным в реализацию как двусторонней российско-сингапурской, так и многосторонней российской повестки в регионе.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Фото с сайта minsvyaz.ru/ru/.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  Сергей Иванец  Игорь Шувалов 



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