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Миклушевский: Проекты по габионным стенам в Приморье надо пересмотреть
ВЛАДИВОСТОК, 24 июня, ZRPRESS.
12 июня на дороге "Седанка - Патрокл", строящейся в рамках саммита АТЭС-2012, обрушилась часть 20-метровой подпорной стены. Под завалы попало три лодочных гаража. Также повреждено дорожное полотно трассы на остров Русский, возводящейся в рамках подготовки к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Согласно версии следствия, обрушение произошло из-за отсутствия на объекте водоотводов.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 19 июня заявил, что, по предварительной версии, в обрушении стены виноваты как проектировщики, так и строители объекта, сообщает РИА Новости.
Осмотрев в воскресенье, 24 июня, трассу, на которой произошло обрушение стены, Миклушевский провел совещание с вице-губернатором Владимиром Баланом, по итогам которого сделал несколько выводов. Первый из них касается необходимости пересмотра всех проектных решений по габионным стенкам в Приморье.
"Новые проектные решения будут подвергнуты независимой экспертизе", - сообщает губернатор о втором итоге совещания.
Согласно третьему выводу, необходимо установление "общественного контроля за завершением строительства объектов саммита".
С этой целью "возле каждого объекта саммита будет установлен информационный стенд с ФИО и телефоном заказчика, подрядчика и проектировщика", - пишет губернатор.
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