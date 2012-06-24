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Саммит АТЭС - 2012
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Миклушевский: Проекты по габионным стенам в Приморье надо пересмотреть

24 Июня 2012, 21:08 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает необходимым пересмотр всех проектных решений по габионным стенам в регионе, а также предлагает ввести общественный контроль за завершением строительства объектов саммита АТЭС-2012. Об этом он написал в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

12 июня на дороге "Седанка - Патрокл", строящейся в рамках саммита АТЭС-2012, обрушилась часть 20-метровой подпорной стены. Под завалы попало три лодочных гаража. Также повреждено дорожное полотно трассы на остров Русский, возводящейся в рамках подготовки к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Согласно версии следствия, обрушение произошло из-за отсутствия на объекте водоотводов.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 19 июня заявил, что, по предварительной версии, в обрушении стены виноваты как проектировщики, так и строители объекта, сообщает РИА Новости.

Осмотрев в воскресенье, 24 июня, трассу, на которой произошло обрушение стены, Миклушевский провел совещание с вице-губернатором Владимиром Баланом, по итогам которого сделал несколько выводов. Первый из них касается необходимости пересмотра всех проектных решений по габионным стенкам в Приморье.

"Новые проектные решения будут подвергнуты независимой экспертизе", - сообщает губернатор о втором итоге совещания.

Согласно третьему выводу, необходимо установление "общественного контроля за завершением строительства объектов саммита".

С этой целью "возле каждого объекта саммита будет установлен информационный стенд с ФИО и телефоном заказчика, подрядчика и проектировщика", - пишет губернатор.

Автор: РИА "Новости"
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