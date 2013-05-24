Игорь Пушкарев победил на выборах

Пока только на внутрипартийных

Действующий глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ убедительно выиграл внутрипартийные выборы среди претендентов на звание кандидата в мэры от партии «Единая Россия». Политологи разошлись в оценках прошедшего праймериз — считать ли их честными и прозрачными или нет. Но сошлись во мнении, что победу на предстоящих выборах главы исполнительной власти Владивостока одержит представитель партии власти. Если оппозиция не сможет объединиться и выдвинуть единого кандидата.

Напомним, Приморское региональное отделение политической партии «Единая Россия» провело с 16 по 23 мая праймериз, то есть внутрипартийные выборы, кандидата на должность главы администрации Владивостока, которого горожане будут выбирать 8 сентября 2013 года. Каждому из пяти районов города был отведен один день. Выбирать кандидата могли не только члены «Единой России», но и представители Общероссийского Народного фронта (ОНФ). Состав выборщиков был поделен поровну. Все пять претендентов излагали свою программу, а выборщики должны были каждому ставить оценку от 0 до 5 баллов.

Согласно официальным данным убедительную победу одержал действующий мэр Игорь Пушкарев, набравший 1897 баллов. Второе место с 951 баллами занял депутат Законодательного Собрания Павел СЕРЕБРЯКОВ. Оба они захватили лидерство с самого начала. Теперь им предстоит подготовка к конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты выберут единого кандидата, который пойдет от партии на выборы главы Владивостока 8 сентября 2013 года.

— Знаете, мне кажется, что такая форма как праймериз наиболее демократична и открыта. Мы не назначаем кандидата кулуарно внутри партии. Лидер определяется на состязательной основе с учетом мнения и партийцев, и сторонников из числа горожан. Люди имеют возможность выслушать всех претендентов и определить, кто им больше подходит… И кроме нас, выборщиков, в зале присутствуют участники проекта «Народная экспертиза» и среди них совершенно разные люди. Предугадать как именно они воспримут наших кандидатов и как проголосуют — невозможно, — утверждает председатель комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Думы Владивостока Ольга ВОРОЖБИТ.

Проект «Народная экспертиза» был призван укрепить доверие к итогам праймериз.

— За все пять дней площадку предварительного внутрипартийного голосования посетили более трех с половиной тысяч жителей Владивостока. Все они — участники проекта «Народная экспертиза». Такая форма работы подчеркивает открытость и демократичность проводимых праймериз. Каждый день подводятся итоги голосования народных экспертов и можно проследить, как голосуют люди и как голосуют официальные выборщики… Это подчеркивает демократичность и прозрачность нашего предварительного голосования, — заявил первый заместитель Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Юрий ПОПОВ.

Тем не менее эксперты и даже некоторые участники праймериз поставили под сомнение честность и прозрачность состоявшихся партийных выборов. Какая, дескать «прозрачность», если все действие разворачивается на Русском, в кампусе ДВФУ, где строгая пропускная система?!

Сомнения усилились после отсева претендентов. Еще до начала праймериз сняла свою кандидатуру сестра экс-мэра Владивостока, депутат Законодательного собрания Приморского края Виктория НИКОЛАЕВА. Общественность так и не услышала от нее, почему она сначала подала заявление на участие в праймериз, а затем отозвала его. Между тем, наблюдатели полагают, что как раз она с братом за спиной, могла составить наиболее серьезную конкуренцию действующему мэру.

Затем, после второго тура праймериз отказался от участия во внутрипартийном голосовании известный предприниматель Дмитрий ЦАРЕВ. А 22 мая, то есть в четвертом туре, сошел с избирательной дистанции независимый кандидат, бывший и.о. главы ЗАТО Большой Камень Алексей КЛЕЦКИН, прямо обвинивший организаторов праймериз в нарушениях правил и регламента в пользу действующего мэра. Он заявил, что обязательно направит в региональный политсовет «Единой России» официальное заявление о нарушениях.

— Знаете, ведь ни один проигравший кандидат после не скажет, что все было честно и люди просто за него не голосовали, — заметил на обвинения в нечестности праймериз глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев. — Намного проще заявить, что все неправильно считают и идет подтасовка голосов. А вот убедить людей не словами, а делами - гораздо сложнее.

Схожей точки зрения придерживаются и некоторые эксперты.

— Праймериз стали более открытыми и прозрачными. Даже верится, что это реально демократический процесс, особенно в сравнении с предыдущими внутрипартийными выборами. А что касается критических высказываний, например, со стороны тех, кто снял свои кандидатуры с праймериз, то, на мой взгляд, ни Царев, ни Клецкин не являются серьезными конкурентами для Пушкарева. За ними нет ни управленческого, ни политического опыта. Поэтому с их стороны критические высказывания по отношению к праймериз понятны — это всего лишь попытка сохранить свое лицо, — прокомментировал политолог Александр ЗЫКОВ.

Однако высказывается и прямо противоположное мнение.

— Три претендента снялись с праймериз! Это о многом говорит… Глава города должен быть легитимным. Но когда власть начинает заниматься популизмом, старается взять под контроль буквально все, то это лишь подрывает к ней доверие, — говорит директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС. — Вопрос — нужно ли все брать под контроль? На мой взгляд, Игорь Пушкарев и без всякой помощи одержал бы победу. Ведь город за последнее время сильно преобразился. В городе видна перспектива. Возникла новая социальная реальность. И все это связывается с именем действующего мэра. Наши исследования показывают, что рейтинг Игоря Пушкарева во Владивостоке на сегодняшний день превышает 50%. Так что дополнительная, не предусмотренная регламентом праймериз помощь ему не нужна была. Она ему лишь во вред. Он не только в любом случае выиграл бы праймериз. Но и на выборах с таким рейтингом ему может составить конкуренцию только единый кандидат от оппозиции. Но такового нет. И не предвидится. Так что наиболее вероятного победителя можно назвать уже сегодня. Помешать победе Игоря Пушкарева может вовсе не оппозиция, а только элита своим стремлением к управлению всеми политическими процессами.

Официально кандидат на должность главы администрации Владивостока от партии «Единая Россия» будет утвержден на партийной конференции, которая по плану должна пройти в начале июля 2013 года.

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.