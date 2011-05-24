Наказы избирателей обойдутся в 444 млн рублей

Наступает пора выполнения наказов избирателей, данных депутатам на 2011 год. Поскольку все они касаются исключительно ремонта дорог, то лето и осень – сроки, которые указаны в «Перечне наказов избирателей на 2011 год» для их исполнения.

Вообще само предпочтение приморцев понятно – хочется ездить по дорогам и внутриквартальным проездам без ям, и состояние дорог во многом формирует комфортность пространства, но, с другой стороны, содержать дороги в должном состоянии и так обязанностей властей, при чем тут наши наказы?

Кстати, наказы избирателей в бюджете края не проходят ни по одной позиции, для них нет отдельной строки в бюджете. Но собранные депутатами «дорожные» пожелания по договоренности с исполнительной властью попадают в отдельную программу. Депутаты ее не формируют, уже года два как они отлучены от этой работы. Остается уповать на устные договоренности с исполнительной властью. При этом (замечу в скобках) существуют еще программа «Единой России» по ремонту дорог, собственно муниципальные программы, ведомственная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»…

- Главное - попасть с наказом в программу. Если попадание есть, то есть большая вероятность исполнения наказа, - говорит депутат Александр ПЕРЕДНЯ. – Но путь в нее довольно тернист. Надо собрать на сход избирателей, выслушать их предложения и как-то расставить пожелания по рейтингу. А как? Выходит, только голосованием. Стало быть, ремонтировать проезд к этому дому или другому - зависит от того, сколько жильцов из того или другого дома придут на собрание. А если из третьего никто не пришел, значит, и ходить им по ямам… Так что возможность решить проблему путем наказа своему депутату в некотором смысле является проявлением активной позиции избирателя.

Потом программу наказов на каждом округе депутату нужно защитить на профильном комитете Законодательного Собрания, согласовывать их с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти края. Все согласования проходят уже с имеющимися объемами финансирования, для чего депутату надо лично проконтролировать, а лучше - отвести за руку на округ специалиста, который все это посчитает, потому что автоматически – отдал наказы и забыл - система не срабатывает.

К слову, настойчивая активная позиция иногда позволяет ломать планы. Так, Александр Передня - единственный депутат, которому в прошлом году удалось поспособствовать ремонту кровли на одном из домов по улице Хабаровской в ущерб ремонту дороги. Жильцы сказали: «Через лужи мы еще попрыгаем, отремонтируйте лучше кровлю».

- В апреле – мае пройдут аукционы, при положительных температурах начнем работать по наказам избирателей. Будем более пристально следить за качеством проведения работ, потому что в прошлом году были нарекания, - говорит директор департамента дорожного хозяйства администрации края Сергей ФИЛЬ. Наказы на 2011 год сформированы в программу специалистами его департамента. Познакомиться с полным списком определенных к ремонту дорог можно в «Перечне наказов избирателей на 2011 год» на сайте Законодательного Собрания.

- На 2010 год каждому депутату на округ предусматривалось менее 10 млн рублей на выполнение наказов избирателей. На 2011 год цифра уменьшена наполовину, на каждый округ бюджет смог найти примерно 5 млн, - рассказывает депутат Владимир БЕСПАЛОВ. – На условиях софинансирования: 90% средств выделяет краевой бюджет и 10% - муниципальные, и осуществляется выполнение наказов.

Однако фактически, как следует из «Перечня наказов…на 2011 год», нет округа, в котором на выполнение наказов было бы предусмотрено менее 10 -11 млн рублей, всего по «Перечню…» 443 784,93 тыс. рублей.

Доблестью депутатов нынешнего созыва Думы Владивостока можно считать принятие муниципально-правового акта (городского закона), содержащего список объектов, которые будут в течение года дополнительно отремонтированы на территории избирательных округов за счет средств городского бюджета -97,5 млн рублей. Среди наказов жителей краевого центра ремонт дорог также на лидирующем месте. Однако горожан еще очень волнует состояние лестниц на сопках Владивостока.