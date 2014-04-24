Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские депутаты поддержали достройку пятизвездочных гостиниц во Владивостоке
Члены комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края 23 апреля отклонили инициативу депутата Артема Самсонова об остановке финансирования строительства во Владивостоке многофункциональных гостиничных комплексов.
Шесть присутствующих на заседании членов комитета в первом чтении рассмотрели законопроект «О финансировании строительства во Владивостоке многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) в районе мыса Бурный и Корабельной набережной»
Инициативу коллеги отклонили пять парламентариев из шести присутствующих. По их мнению, гостиницы должны быть достроены.
Как отметил депутат Петр Журавлев, у администрации Приморского края есть право предлагать финансирование из бюджета тех или иных объектов, а депутаты могут его поддержать или отклонить. Отметим, ранее финансирование достройки гостиниц было одобрено депутатами.
Кроме того, согласно заключению юристов, предложенный Артемом Самсоновым законопроект противоречит краевому законодательству.
Присутствующий на заседании комитета директор департамента градостроительства Приморского края Олег Ежов подчеркнул, что администрация региона готова предоставить депутатам всю интересующую их информацию о ходе строительства гостиниц.
Напомним, сегодня активно ведутся работы по достройке гостиницы «Хаятт Ридженси–Золотой Рог» на Корабельной набережной. Здесь ведутся общестроительные и отделочные работы. Сегодня генеральным подрядчиком является казенное предприятие «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».
На прошедшем недавно совещании по организации обеспечения ввода в эксплуатацию объектов саммита АТЭС заместитель Министра регионального развития РФ Михаил Крук поставил задачу – параллельно достраивать вторую пятизвездочную гостиницу на мысе Бурный.
По словам вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, уже ведутся переговоры с банками о переформатировании кредитной линии. Как только будет принято положительное решение, специалисты приступят к работам на Бурном.
«Параллельная достройка обеих гостиниц – логичное решение. Это позволит сократить расходы краевого бюджета», - подчеркнул Василий Усольцев.
На сегодняшний день готовность обеих гостиниц в целом на сегодняшний день - 80 процентов. Фасады обоих отелей сегодня выполнены на 100 процентов, инженерные коммуникации – более чем на 90 процентов.
Новости тематики
- Глава Владивостока отменил несколько решений о строительстве многоквартирных домов
- Строительство ВКАД во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ
- Стоимость строительства пятизвездочных гостиниц во Владивостоке остается неизменной
- Приморские депутаты поддержали достройку пятизвездочных гостиниц во Владивостоке
- Приморский депутат хочет запретить властям тратить деньги на "Хаятты"
- Пункт базирования военных кораблей возводит Спецстрой России во Владивостоке
- Нелюбовь депутатов к лысым сопкам придаст Владивостоку "интересный вид"
- Океанариум на острове Русском во Владивостоке откроют через год
- Глава Владивостока озвучил возможную плату за проезд по новой дороге
- На окончание строительства КCК во Владивостоке не хватает 900 млн рублей
Новости раздела
- Во Владивостоке приняты новые правила благоустройства города
- Глава Владивостока отменил несколько решений о строительстве многоквартирных домов
- Во Владивостоке продолжают демонтировать незаконные торговые объекты
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока