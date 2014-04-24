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Приморские депутаты поддержали достройку пятизвездочных гостиниц во Владивостоке

24 Апреля 2014, 12:05 | Владивосток

Члены комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края 23 апреля отклонили инициативу депутата Артема Самсонова об остановке финансирования строительства во Владивостоке многофункциональных гостиничных комплексов.

Шесть присутствующих на заседании членов комитета в первом чтении рассмотрели законопроект «О финансировании строительства во Владивостоке многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) в районе мыса Бурный и Корабельной набережной»

Инициативу коллеги отклонили пять парламентариев из шести присутствующих. По их мнению, гостиницы должны быть достроены.

Как отметил депутат Петр Журавлев, у администрации Приморского края есть право предлагать финансирование из бюджета тех или иных объектов, а депутаты могут его поддержать или отклонить. Отметим, ранее финансирование достройки гостиниц было одобрено депутатами.

Кроме того, согласно заключению юристов, предложенный Артемом Самсоновым  законопроект противоречит краевому законодательству.

Присутствующий на заседании комитета директор департамента градостроительства Приморского края Олег Ежов подчеркнул, что администрация региона готова предоставить депутатам всю интересующую их информацию о ходе строительства гостиниц.

Напомним, сегодня активно ведутся работы по достройке гостиницы «Хаятт Ридженси–Золотой Рог» на Корабельной набережной. Здесь ведутся общестроительные и отделочные работы. Сегодня генеральным подрядчиком является казенное предприятие «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».

На прошедшем недавно совещании по организации обеспечения ввода в эксплуатацию объектов саммита АТЭС заместитель Министра регионального развития РФ Михаил Крук поставил задачу – параллельно достраивать вторую пятизвездочную гостиницу на мысе Бурный.

 По словам вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, уже ведутся переговоры с банками о переформатировании кредитной линии. Как только будет принято положительное решение, специалисты приступят к работам на Бурном.

«Параллельная достройка обеих гостиниц – логичное решение. Это позволит сократить расходы краевого бюджета», - подчеркнул Василий Усольцев.

На сегодняшний день готовность обеих гостиниц в целом на сегодняшний день - 80 процентов. Фасады обоих отелей сегодня выполнены на 100 процентов, инженерные коммуникации – более чем на 90 процентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: депутаты  кредиты  финансирование  Хаятт  строительство  гостиницы 



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