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ДВФУ принимает II Российско-Японский Дальневосточный форум

24 Апреля 2013, 15:54 | Владивосток

Дальневосточный федеральный университет станет одной из площадок II Российско-Японского Дальневосточного форума, который 29 апреля 2013 года откроется во Владивостоке. Встреча представителей власти, бизнеса и науки двух государств проводится по инициативе Общества «Япония — Россия» и Приморской региональной организации «Общество дружбы с Японией» при поддержке Администрации и Законодательного Собрания Приморского края.

Организаторами выступают Дальневосточный федеральный университет, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, Владивостокский филиал Российской таможенной академии, Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА).

Работа форума рассчитана на два дня — 29 и 30 апреля. Запланировано проведение трех секций, посвященных проблемам управления знаниями, сотрудничества в области энергетики, транспорта, логистики, таможенного регулирования, а также развития сельского хозяйства. Дискуссионными площадками во Владивостоке выступят конференц-зал Научной библиотеки ДВФУ и парусник «Надежда» МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, в Уссурийске — конференц-зал ПГСХА. Открытие состоится 29 апреля в 9:30 в круглом зале кампуса ДВФУ на острове Русском, где в сентябре 2012 г. заседали главы государств стран АТЭС, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Гостями и участниками форума станут известные ученые, представители органов государственной власти, институтов развития, бизнес-сообщества, эксперты двух стран. Японскую делегацию из 36 человек, как и в прошлом году, возглавит господин Хатояма Кунио — президент Общества «Япония — Россия», член Палаты Представителей Японии и Ассоциации депутатов Парламента Японии за дружбу с Россией.

I Российско-Японский Дальневосточный форум успешно прошел 2-4 мая 2012 г. в преддверии саммита АТЭС во Владивостоке. В его работе тогда приняло участие более 200 человек.

Фото с сайта ДВФУ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  Российско-Японский форум  саммит АТЭС 



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