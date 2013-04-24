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Депутаты Владивостока считают, что перепланировки нежилых помещений могут угрожать всему дому

24 Апреля 2013, 13:18 | Владивосток

На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели проект муниципального правового акта  города Владивостока «О внесении изменений  в муниципальный правовой акт города Владивостока  от 07.03.2006 № 8-МПА «Положение о порядке  рассмотрения заявлений и принятия решений о согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещений, перевода жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые помещения».

Необходимость внесения изменений обусловлена требованием прокуратуры привести документ в соответствие с федеральным законодательством. Информируя депутатов о требованиях прокуратуры, председатель комитета по городскому хозяйству Николай Голояд отметил, что, несмотря на то что указания будут выполнены, позиция депутатов в этом вопросе продолжает оставаться прежней.

Комитет неоднократно рассматривал проблемы, связанные с перепланировкой нежилых помещений на первых этажах жилых зданий, производимой в интересах развития бизнеса. Часто такие перепланировки ведут к сносу несущих стен, образованию опасности обрушения здания в целом. Если устранить существующий процесс согласования  перепланировок, жильцы не будут защищены от  угрозы своей собственности и даже жизни.

Первый заместитель главы администрации города Владивостока Екатерина Химич  также отметила тот факт, что вносимые в документ изменения лишают жильцов защиты. Она, в частности, сказала: «Администрация города Владивостока обратилась в Государственную Думу с предложением  дополнить существующее жилищное законодательством  положениями, которые регулировали бы процесс проведения подобных перестроек, исходя из интересов всех проживающих в доме. Мы надеемся, что наше мнение будет услышано».

Члены комитета рекомендовали принять проект муниципального правового акта в первом чтении.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Думы г. Владивостока
Теги: недвижимость  Дума Владивостока  закон  ремонт  депутаты  проекты  перепланировка  жилье 



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Комментарии

  • Псевдоним14:44, 24.04.2013#

    Если закон выполнять - то и сечас ничего. На перепланировку полагается согласованный проект. Если закон не выполнять, то какая разница, что там в этом законе?

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