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Депутаты Владивостока считают, что перепланировки нежилых помещений могут угрожать всему дому
На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели проект муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 07.03.2006 № 8-МПА «Положение о порядке рассмотрения заявлений и принятия решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений, перевода жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые помещения».
Необходимость внесения изменений обусловлена требованием прокуратуры привести документ в соответствие с федеральным законодательством. Информируя депутатов о требованиях прокуратуры, председатель комитета по городскому хозяйству Николай Голояд отметил, что, несмотря на то что указания будут выполнены, позиция депутатов в этом вопросе продолжает оставаться прежней.
Комитет неоднократно рассматривал проблемы, связанные с перепланировкой нежилых помещений на первых этажах жилых зданий, производимой в интересах развития бизнеса. Часто такие перепланировки ведут к сносу несущих стен, образованию опасности обрушения здания в целом. Если устранить существующий процесс согласования перепланировок, жильцы не будут защищены от угрозы своей собственности и даже жизни.
Первый заместитель главы администрации города Владивостока Екатерина Химич также отметила тот факт, что вносимые в документ изменения лишают жильцов защиты. Она, в частности, сказала: «Администрация города Владивостока обратилась в Государственную Думу с предложением дополнить существующее жилищное законодательством положениями, которые регулировали бы процесс проведения подобных перестроек, исходя из интересов всех проживающих в доме. Мы надеемся, что наше мнение будет услышано».
Члены комитета рекомендовали принять проект муниципального правового акта в первом чтении.
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Если закон выполнять - то и сечас ничего. На перепланировку полагается согласованный проект. Если закон не выполнять, то какая разница, что там в этом законе?