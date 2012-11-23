Оппозиция против бюджета Владивостока

Депутаты Думы Владивостока 23 ноября приняли большинством голосов бюджет города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Против выступили представители КПРФ и ЛДПР, но их голосов не хватило для блокирования решения.

Бюджет 2013 года сократится в сравнении с 2012 на 37%. Главным образом в результате завершения строек саммита АТЭС.

«В следующем году прекращает свое действие федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и ее подпрограмма «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР», по которой производилось финансирование подготовки к саммиту АТЭС, что значительно ухудшает картину по межбюджетным трансфертам», — пояснил коллегам председатель Комитета по бюджету налогам и финансам Владимир ИСАКОВ.

К тому же существенно возрастут расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

«Начиная со следующего года все расходы по капитальному ремонту жилищного фонда снова огромным бременем ложатся исключительно на плечи местных бюджетов, так как прекращается субсидирование этих расходов из средств госкорпорации реформирования ЖКХ и краевого бюджета, — сообщил Владимир Исаков.

Однако увеличить доходы городской казны будет весьма непросто. На местном уровне имеется всего шесть видов доходов. Основными из них остаются отчисления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и земельный налог.

Коммунисты и ЛДПР проголосовали против проекта бюджета.

«В бюджете не предусмотрены расходы на развитие электротранспорта, то есть, не возобновится движение трамваев по маршруту №6, троллейбусы от ул. Комарова на

выезд из города. А они нужны горожанам! Заложены расходы только на развитие автобусного парка», — пояснил свою позицию представитель ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО: «Некоторые статьи расходов вызывают подозрения, что будут использоваться коррупционные схемы по МУПам. Недостаточно средств выделяется на жилищное хозяйство, ремонт внутриквартальных дорог и лестничных маршей. Многие депутаты забыли свои обещания инвалидам по созданию комфортной для них среды».



Кроме оппозиции свое мнение по проекту бюджета Владивостока на 2013 год сможет высказать и любой горожанин. Депутаты назначили публичные слушания по главному финансовому документу города. Они состоятся 29 ноября в 14.30 в актовом зале администрации Владивостока.

Досье «ЗР»: доходы бюджета городского округа на 2013 год запланированы в сумме 10,34 млрд рублей, на 2014 год — 10,5 млрд рублей, на 2015-й — 11,02 млрд. Общий объем расходов на 2013 год предусмотрен в сумме 11,22 млрд рублей, на 2014 год — 11,22 млрд рублей, на 2015 год — 11,6 млрд рублей. Размер дефицита бюджета на 2013 год составит 881,9 млн рублей, на 2014 год — 722, 7 млн рублей и на 2015 год — 628,06 млн рублей.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".

Фото Владимира РУДЕНКОВА.