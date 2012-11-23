Владимир Миклушевский раскритиковал администрацию Владивостока

Сегодня, 23 ноября на заседании администрации Приморского края Владимир Миклушевский потребовал от муниципальных властей тщательней готовиться к снегопадам.

«Снег для вас - как новость каждый раз. Я захожу в интернет и читаю ваши бравые отчеты, о том, что городская администрация готова к непогоде и вывела технику на улицу. А как только начинаются осадки, город просто останавливается. Если власти Владивостока не умеют убирать снег, им следует изучить опыт других городов, которые успешно справляются с последствиями непогоды», - заявил Владимир Миклушевский.

Также глава региона подчеркнул, что в скором времени мост через бухту Золотой рог и объездную трассу «Патрокл – Седанка» передадут муниципалитету. Обслуживать эти объекты будут обязаны городские власти, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.