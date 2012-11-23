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Власти Владивостока предложили решение проблемы пробок
Сегодня, 23 ноября, в администрации Приморского края на совещании у губернатора власти Владивостока предложили решение проблемы пробок. Заместитель главы администрации города Константин Лобода подчеркнул, что в городе необходимо строить новые развязки и объездные дороги.
Вице-мэр рассказал, что специалисты уже проработали проекты строительства дорог вдоль Амурского залива, через улицу Днепровскую, а также развязок на Фирсова и Чапаева. Но все эти проекты дорогостоящие и требуют софинансирования из краевого бюджета. Вице-мэр отметил, что власти Владивостока в следующем году продолжат реконструкцию дороги Снеговая – Горностай, которая была приостановлена по вине недобросовестного подрядчика, с которым мэрия вынуждена была судиться за возвращение аванса. Сегодня дело по взысканию с подрядчика денег передано судебным приставам. В отношении объездных дорог Владимир Миклушевский заявил о своей готовности просить средства на их строительство в Минтрансе и Минрегионе. А также попросил на следующей неделе предоставить уже готовую программу по развитию дорожной сети Владивостока. Краевым парламентариям губернатор поручил пересмотреть тарифы на эвакуацию автомобилей, чтобы компаниям было выгодно заниматься эвакуацией, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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