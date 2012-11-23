www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 77.04 р. 10 CNY: 95.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Дороги Владивостока
Распечатать

Власти Владивостока предложили решение проблемы пробок

23 Ноября 2012, 16:29 | Владивосток

Сегодня, 23 ноября, в администрации Приморского края на совещании у губернатора власти Владивостока предложили решение проблемы пробок. Заместитель главы администрации города Константин Лобода подчеркнул, что в городе необходимо строить новые развязки и объездные дороги.

Вице-мэр рассказал, что специалисты уже проработали проекты строительства дорог вдоль Амурского залива, через улицу Днепровскую, а также развязок на Фирсова и Чапаева. Но все эти проекты дорогостоящие и требуют софинансирования из краевого бюджета. Вице-мэр отметил, что власти Владивостока в следующем году продолжат реконструкцию дороги Снеговая – Горностай, которая была приостановлена по вине недобросовестного подрядчика, с которым мэрия вынуждена была судиться за возвращение аванса. Сегодня дело по взысканию с подрядчика денег передано судебным приставам. В отношении объездных дорог Владимир Миклушевский заявил о своей готовности просить средства на их строительство в Минтрансе и Минрегионе. А также попросил на следующей неделе предоставить уже готовую программу по развитию дорожной сети Владивостока. Краевым парламентариям губернатор поручил пересмотреть тарифы на эвакуацию автомобилей, чтобы компаниям было выгодно заниматься эвакуацией, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru