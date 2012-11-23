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Сдача построенных во Владивостоке к саммиту дорог переносится на апрель 2013 года
Не торопиться со сдачей в эксплуатацию новых дорог во Владивостоке, посоветовал в ходе встречи с редакторами приморских СМИ первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ: «Пусть генподрядчик – ЗАО «ТМК» приводит их в порядок, тестируя в ходе зимней эксплуатации». Мол, вы ими все равно пользуетесь, а недоделки генподрядчик будут устранять за свой счет.
Что касается общественного транспорта и открытия новых автобусных маршрутов по мостам, Игорь Шувалов со ссылкой на мэра Владивостока Игоря Пушкарева сообщил, что автобусы пойдут через мост уже через месяц – к Новому году.
Вице-премьер не скрывал, что многие объекты саммита, как то аэропорт, спортивный комплекс на Спутнике, можно было построить дешевле, а на других - благодаря тому, что строительство развернулось в годы кризиса и на рынке упали цены на стройматериалы, даже сэкономили. Но если строители перебрали смету за счет дополнительных работ, то рассчитывать на доплату им не стоит: ни копейки из бюджета доплачивать не будут.
Евгений ИТАРОВ, газета "Золотой Рог".
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