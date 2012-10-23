Роман Карманов: «Мортранс» проинформирован о планах администрации Владивостока о паромных перевозках

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Заместитель главы Владивостока по вопросам транспорта Роман Карманов рассказал, что руководство ООО «Мортранс» и рабочий коллектив компании подробно информированы о планах городской администрации в отношении паромных перевозок, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«С самого начала обсуждения паромных перевозок на 2013 год шло активное взаимодействие с Юрием Мараховским, генеральным директором ООО «Мортранс», — подчеркнул Роман Карманов. — Говорить о том, что администрация отгородилась и не ведет диалог — некорректно.

Более того, 12 октября начальник управления транспорта прибыл на профсоюзное собрание коллектива ООО «Мортранс» и на протяжении нескольких часов отвечал на вопросы сотрудников.

18 октября, управлением транспорта на имя Ю.И. Мараховского было направлено официальное письмо, где отражены планы города относительно отмены паромного сообщения с о. Русский и м. Чуркин в следующем году. Исходя из этого, открытое письмо «Мортранса» губернатору, где говорится об игнорировании вопросов работников и прочем сокрытии информации, не отвечает действительному положению дел.

На сегодняшний момент мы точно понимаем, что в первом квартале паромное сообщение с о. Русский останется в том же объеме - никаких скоропалительных решений на этот счет администрация принимать не собирается. За это время мы планируем восстановить дорогу до п. Подножье, наладить автобусное сообщение, отработать маршруты.

Кстати, проверить маршруты на практике нам удалось, как раз, 12 и 13 октября с подачи самого «Мортранса», который внезапно отменил рейсы. Жители острова прекрасно добрались до дома в комфортабельных автобусах и были крайне довольны новым опытом, что еще раз подтверждает необходимость запуска постоянного автобусного сообщения с о. Русский, которое позволит островитянам в любое время, при любых погодных условиях свободно добираться на материк и обратно.

В то же время, мы понимаем недовольство сотрудников ООО «Мортранс», которые не уверены в завтрашнем дне, так как их руководство обещает провести сокращение с 1 января 2013 года. В данном случае, «Мортрансу» следовало бы сосредоточиться на том, как обеспечить своих людей работой, ведь администрация не запрещает компании заниматься коммерческими перевозками и, тем более, не собирается отменять дотации на сообщение с о. Рейнеке, п-ом Песчаный, с о. Попова, количество рейсов на который даже планируется увеличить. Так что это уже вопрос оптимизации бизнеса».