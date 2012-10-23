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Игорь Пушкарёв дал старт работам по строительству большого детского садика во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв в минувшую пятницу, 12 октября, побывал на месте строящегося детского сада на Маковского, 201. Глава города дал символический старт работам, заложив камень в фундамент здания. Подготовка к строительству здесь ведется уже несколько недель. Демонтированы остатки предыдущего здания, по периметру стройки выставлен забор, подключено электроснабжение. Теперь здесь начинается заливка фундамента и основная стройка.
«Раньше здесь уже был небольшой детский садик. Рассчитан он был всего на две группы. Его сдавали в аренду, потом долгое время здание пустовало. Специалисты обследовали его и пришли к выводу, что ремонт делать бесполезно, износ слишком большой. Поэтому я распорядился старое здание снести, а на его месте построить трехэтажный детский сад с бассейном. Он рассчитан на 12 групп и после завершения строительства примет 230 малышей» - прокомментировал Игорь Пушкарёв.
Напомним, сейчас в городе ведется строительство трех новых садиков и реконструкция еще двух зданий под детские сады. Так новые детские дошкольные учреждения появятся на улицах Русской, 53, Нейбута, 47-б и Маковского, 201. Еще два детских садика будут введены в эксплуатацию за счет реконструкции зданий на Светланской, 205 и Сахалинской, 37-а, сообщает пресс-служба администрации города.
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