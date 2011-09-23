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Саммит АТЭС - 2012
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"Владивосток превратился из кипучего порта в "ржавую реликвию"

23 Сентября 2011, 19:03 | Владивосток

25 лет назад Горбачев пророчил Дальнему Востоку славное будущее, замечает корреспондент The Christian Science Monitor Себастьян Странджио, но сегодня Владивосток превратился из кипучего порта в "ржавую реликвию советских времен, где население сокращается, страдает от коррупции и безразличия", говорится в статье.

Правда, сегодня Москва вновь полагает, что дальневосточные области ждет хорошее будущее. Владивосток реконструируют к саммиту АТЭС в сентябре 2012 года. Москва надеется на саммите привлечь зарубежные инвестиции и развеять предположения, что регион в будущем окажется под господством Китая. Приметы строительного бума заметны во Владивостоке повсюду.

По данным автора, в советский период Владивосток был закрытым городом и кормился субсидиями из центра. В постсоветский период не стало ни субсидий, ни военной промышленности. С 1991 года население Владивостока сократилось с 648 тыс. человек до 578 тыс., а всего Дальневосточного федерального округа - с 8 млн до 6 млн с небольшим, хотя по территории это четыре пятых Австралии.

Денежные вливания накануне саммита составили 426 млрд рублей, что в 60 раз больше годового бюджета Владивостока. "Многие местные говорят, что эти вливания мало способствуют появлению рабочих мест и другим долговременным позитивным изменениям", - говорится в статье.

Журналист Андрей Калачинский назвал строительство к саммиту АТЭС "пропагандой". По его словам, среди десятков тысяч строителей значительная доля - приезжие. "Экономическое положение хорошее, когда у тебя прибавляется денег. Я не знаю ни одного местного реального бизнесмена, который может сказать, что денег у него прибавилось. Все деньги утекают назад в Москву", - заявил Калачинский.

Коррупция в Приморском крае по-прежнему отталкивает зарубежные инвестиции, говорит Дэвид Сэттер, автор книги "Тьма на рассвете: взлет российского криминального государства".

"Многие сознают, что ключ к будущему региона и освоению его колоссальных запасов полезных ископаемых - в сближении с Китаем", - пишет автор. Но препятствия остаются. Рост влияния и населения Китая порождает опасения, что Дальний Восток будет потерян и перейдет к китайцам. Поэтому гражданам КНР непросто получить разрешения на работу.

Перевод материала The Christian Science Monitor опубликован на сайте Inopressa.Ru.

Автор: "Инопресса.Ru"
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