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Новая партия Владивостока спросила с Владимира Владимировича
ВЛАДИВОСТОК, 23 августа, ZRPRESS. Во Владивостоке прошла пресс-конференция партии городского типа «Союз горожан». Эта пресс-конференция ознаменовала открытие нового политического сезона во Владивостоке.
В пресс-конференции принимали участие Александр Баранов и Вячеслав Григорьев (председатель федерации дзюдо ДВФО) - действующие депутаты Думы города Владивостока, а также Елена Лазаренко, председатель ТСЖ «Толстовцы».
Чтобы понять, слышит ли власть новые политические силы, представители «Союза горожан» обратились к губернатору Приморского края с рядом вопросов, ответы на которые горожане ждут уже сегодня.
1. Владимир Владимирович, скажите, что будет с ценами на бензин в городе в дни саммита? Останутся ли на прежнем уровне или повысятся? Если повысятся, то насколько? Дайте окончательный ответ – слухи о ограничении продажи бензина на время саммита – только слухи или нет? В городе по этому поводу большая тревога!
2. Верны ли слухи о нормативе, якобы спущенныом в ГИБДД «сверху» об изъятии прав у пятидесяти тысяч горожан?
3. Будут ли круглосуточно перекрываться все дороги в центре города на время работы саммита?
4. Будет ли работать аэропорт Кневичи во время проведения саммита? Правда ли, что будут изменены или отменены все или большинство рейсов? Или, наоборот, верны ли слухи о значительных скидках на авиабилеты в дни саммита, чтобы горожане, простите, «разлетелись» кто куда?
5. Будут ли на время саммита закрыты проливы и акватория бухты Золотой Рог, или паромное и пароходное сообщение будет осуществляться в обычном режиме?
«Золотой Рог».
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