www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 77.04 р. 10 CNY: 95.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Новая партия Владивостока спросила с Владимира Владимировича

23 Августа 2012, 01:32 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа, ZRPRESS. Во Владивостоке прошла пресс-конференция партии городского типа «Союз горожан». Эта пресс-конференция ознаменовала открытие нового политического сезона во Владивостоке.

В пресс-конференции принимали участие Александр Баранов и Вячеслав Григорьев (председатель федерации дзюдо ДВФО) - действующие депутаты Думы города Владивостока, а также Елена Лазаренко, председатель ТСЖ «Толстовцы».

Чтобы понять, слышит ли власть новые политические силы, представители «Союза горожан» обратились к губернатору Приморского края с рядом вопросов, ответы на которые горожане ждут уже сегодня.

1. Владимир Владимирович, скажите, что будет с ценами на бензин в городе в дни саммита? Останутся ли на прежнем уровне или повысятся? Если повысятся, то насколько? Дайте окончательный ответ – слухи о ограничении продажи бензина на время саммита – только слухи или нет? В городе по этому поводу большая тревога!

2. Верны ли слухи о нормативе, якобы спущенныом в ГИБДД «сверху» об изъятии прав у пятидесяти тысяч горожан?

3. Будут ли круглосуточно перекрываться все дороги в центре города на время работы саммита?

4. Будет ли работать аэропорт Кневичи во время проведения саммита? Правда ли, что будут изменены или отменены все или большинство рейсов? Или, наоборот, верны ли слухи о значительных скидках на авиабилеты в дни саммита, чтобы горожане, простите, «разлетелись» кто куда?

5. Будут ли на время саммита закрыты проливы и акватория бухты Золотой Рог, или паромное и пароходное сообщение будет осуществляться в обычном режиме?

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru