Начался суд над другороссами

На скамье подсудимых - лидеры Приморского регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» - Игорь ПОПОВ и Александр КУРОВ. Впрочем, формально их судят не как другороссов, а как национал-большевиков. Оба подсудимых не согласны с предъявленным обвинением.

Прокурору предстоит доказать, что они пропагандировали «Национал-большевистскую партию», которая признана экстремистской и ее деятельность запрещена. Первое заседание суда продолжалось весьма недолго. Подсудимые заявили ходатайства, которые судья Роман ЧЕРНЫШОВ полностью удовлетворил. Он разрешил вести аудиозапись процесса, ввести общественного защитника Виктора ПОТАПЕЙКО, удовлетворил просьбу Александра Курова об отводе предоставленного ему государством бесплатного защитника. Судья дал неделю на поиск нового адвоката, в связи с чем в заседании объявлен перерыв.