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Количество претендентов на пост мэра Владивостока увеличилось до 11-ти

23 Июля 2013, 17:24 | Владивосток

23 июля в городскую избирательную комиссию поступили заявления еще от трех кандидатов.

Как и ожидалось, заявление поступило от действующего главы администрации Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия".

Также подал документы лидер городского отделения ЛДПР, депутат гордумы Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, выдвинутый местным отделением партии. Региональное отделение партии "Российский общенародный союз" выдвинуло своего председателя Данила ПРОТЧЕНКО.

Ранее в горизбирком поступили заявления от трех самовыдвиженцев - жителя Москвы Юрия АРСЕНТЬЕВА (экс-гендиректор ОАО "ТУРНИФ"), безработного из Владивостока Руслана МАТЫГУЛИНА и журналистки Марии СОЛОВЬЕНКО.

Кроме того, документы представили депутаты думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ (выдвинут партией "Справедливая Россия" и Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ (партия "Союз горожан").

Региональное отделение партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт" выдвинуло безработного жителя Владивостока Николая СОСНОВА, краевое отделение партии "Трудовая Россия" - профессора Виктора ВАСИЛЬЕВА, региональное отделение партии "Гражданская сила" – предпринимателя из Спасска-Дальнего Владимира  ПАЦА.

Выборы главы Владивостока пройдут в один тур, победителем будет признан тот, кто наберет простое большинство голосов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: выборы  единая россия 



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Комментарии

  • Псевдоним18:16, 23.07.2013#

    а где Черепков! Что опять замалчивают, ХОЧУ ЧЕРЕПКОВА В МЭРЫ!

  • Псевдоним18:24, 23.07.2013#

    Черепков победит!

  • Псевдоним18:27, 23.07.2013#

    я з за черепкова

  • Псевдоним18:36, 23.07.2013#

    черепков что не участвует?

  • Псевдоним18:39, 23.07.2013#

    ни одного нормального кандидата, особенно посмещил кандидат "Российский Объединенный Трудовой Фронт" выдвинуло безработного жителя Владивостока Николая СОСНОВА трудяга безработный)))

  • Псевдоним21:55, 23.07.2013#

    Про черепа то забыли! Сволота!

  • Псевдоним21:55, 23.07.2013#

    скоро уже бомжи в кандидаты пойдут. . .

  • Псевдоним14:15, 24.07.2013#

    покупное множество отдаст голоса пушкареву

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