www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Лимонов: Активистов "Другой России" из Владивостока приговорили к непомерным штрафам

23 Июня 2012, 18:30 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня, ZRPRESS. Организаторов митингов "Стратегии-31" во Владивостоке, активистов "Другой России" Александра Курова и Игоря Попова приговорили к непомерным штрафам. Курова к выплате 350 тысяч рублей штрафа, и Попова к выплате 150 тысяч рублей, сообщил лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

"Как они будут выплачивать такие деньги, большой вопрос, ведь Куров работает звукооператором в театре, а Попов — почтальоном", — написал он. "Меня вчера тоже судили в 367 судебном участке Москвы, но судили еще по старому административному закону, судили за 31 мая, потому я отделался штрафом в 1 500 рублей. Это по божески еще. Но на мне до сих пор висит 500 тыс. для Лужкова", — продолжил Лимонов.

По его словам, "в старые времена зэки бывало выкалывали на лбу "Раб КПСС", скоро иные из нас начнут выкалывать нечто подобное, с этими штрафами". "Могли бы уже жить свободными, если бы не Немцовы-Рыжковы", — пишет Лимонов, отмечая, что они "слили" массовый протест, "партийку там свою оформляют" и "скоро на выборы пойдут". "Между тем на активистов 6 мая оформляют уголовные дела. Я очень зол. И больше не смогу быть добрым", — пишет Лимонов. "Войну мы помним. Имена предателей протеста тоже нужно помнить", — заключил он.

Rosbalt.ru.


Автор: ИА "Росбалт"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru