Лимонов: Активистов "Другой России" из Владивостока приговорили к непомерным штрафам

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня, ZRPRESS. Организаторов митингов "Стратегии-31" во Владивостоке, активистов "Другой России" Александра Курова и Игоря Попова приговорили к непомерным штрафам. Курова к выплате 350 тысяч рублей штрафа, и Попова к выплате 150 тысяч рублей, сообщил лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

"Как они будут выплачивать такие деньги, большой вопрос, ведь Куров работает звукооператором в театре, а Попов — почтальоном", — написал он. "Меня вчера тоже судили в 367 судебном участке Москвы, но судили еще по старому административному закону, судили за 31 мая, потому я отделался штрафом в 1 500 рублей. Это по божески еще. Но на мне до сих пор висит 500 тыс. для Лужкова", — продолжил Лимонов.

По его словам, "в старые времена зэки бывало выкалывали на лбу "Раб КПСС", скоро иные из нас начнут выкалывать нечто подобное, с этими штрафами". "Могли бы уже жить свободными, если бы не Немцовы-Рыжковы", — пишет Лимонов, отмечая, что они "слили" массовый протест, "партийку там свою оформляют" и "скоро на выборы пойдут". "Между тем на активистов 6 мая оформляют уголовные дела. Я очень зол. И больше не смогу быть добрым", — пишет Лимонов. "Войну мы помним. Имена предателей протеста тоже нужно помнить", — заключил он.

Rosbalt.ru.



