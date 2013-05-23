Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморья потребовал упростить процедуру оформления земельных участков для предпринимателей
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 23 мая, провел заседание администрации Приморского края. Один из вопросов касался разработки «дорожной карты» по оформлению земельных участков для предпринимателей.
Глава региона еще раз подчеркнул, что для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в крае, необходимо минимизировать административные барьеры, упростить существующие процедуры оформления для желающих заниматься бизнесом.
Как доложил главе региона директор департамента экономики края Николай Дубинин, для упрощения оформления земельных участков и объектов строительства планируется ввести электронную систему подачи документов. Этот вопрос, в числе других, прорабатывает специально созданная рабочая группа. По его словам, все документы должны оформляться в течение 37 дней. В частности, речь идет о проверке, не попадает ли участок или предполагаемый объект строительства на так называемую «красную линию», где проходят коммуникации.
«Можно сделать электронную карту, чтобы не гонять лишний раз предпринимателей по инстанциям. Наша задача – максимально все упростить» - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Николай Дубинин отметил, что работу по созданию «дорожной карты» затрудняет то, что не все муниципалитеты предоставили необходимые данные. Муниципалы ссылаются на то, что работать по новым правилам, максимально комфортным для предпринимателей, им не удобно, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.
«Меняться чиновники будут, у меня настрой решительный. Конечно, им выгоднее держать все в тайне, а потом что-то у кого-то вымогать. Не хочу никого обидеть, но такие факты есть», - сказал Владимир Миклушевский.
Он также пообещал лично принять участие в следующем заседании рабочей группы по разработке «дорожной карты».
Новости тематики
- Капитализация ОАО "Наш дом Приморье" увеличится на 1 млрд. руб. за счет бюджета
- Земли Владивостока названы его главным богатством
- Администрация Владивостока обвиняет краевые власти во лжи
- Администрация Владивостока передала краевым властям список участков для многодетных семей с просьбой содействия
- Игорь Пушкарёв попросил ЗС ПК ускорить депутатскую проверку по вопросу выделения земли многодетным во Владивостоке
- Земельные скандалы в Приморье выявили нелепости в краевой программе
- Приморцы получат больше земли
- Закон "О земле" одобряют 70 процентов владивостокцев
- Ущерб от действий экс-чиновников мэрии Владивостока по продаже госсобственности составил 50 млн руб.
- Большие торги по продаже городских помещений назначены во Владивостоке
Новости раздела
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
хватит слов и обещаний! где результат работы-то?