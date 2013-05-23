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Губернатор Приморья потребовал упростить процедуру оформления земельных участков для предпринимателей

23 Мая 2013, 14:09 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 23 мая, провел заседание администрации Приморского края. Один из вопросов касался разработки «дорожной карты» по оформлению земельных участков для предпринимателей.

Глава региона еще раз подчеркнул, что для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в крае, необходимо минимизировать административные барьеры, упростить существующие процедуры оформления для желающих заниматься бизнесом.

Как доложил главе региона директор департамента экономики края Николай Дубинин, для упрощения оформления земельных участков и объектов строительства планируется ввести электронную систему подачи документов. Этот вопрос, в числе других, прорабатывает специально созданная рабочая группа. По его словам, все документы должны оформляться в течение 37 дней. В частности, речь идет о проверке, не попадает ли участок или предполагаемый объект строительства на так называемую «красную линию», где проходят коммуникации.

«Можно сделать электронную карту, чтобы не гонять лишний раз предпринимателей по инстанциям. Наша задача – максимально все упростить» - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Николай Дубинин отметил, что работу по созданию «дорожной карты» затрудняет то, что не все муниципалитеты предоставили необходимые данные. Муниципалы ссылаются на то, что работать по новым правилам, максимально комфортным для предпринимателей, им не удобно, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.

«Меняться чиновники будут, у меня настрой решительный. Конечно, им выгоднее держать все в тайне, а потом что-то у кого-то вымогать. Не хочу никого обидеть, но такие факты есть», - сказал Владимир Миклушевский.

Он также пообещал лично принять участие в следующем заседании рабочей группы по разработке «дорожной карты».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дорожная карта  недвижимость  Владимир Миклушевский  предпринимательство 



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Комментарии

  • Псевдоним15:24, 23.05.2013#

    хватит слов и обещаний! где результат работы-то?

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